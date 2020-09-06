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Haber Giriş: 06 Eylül 2020 - 21:52 | 

Üniversite YKS boş kontenjan sayısı 2020: YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?

YKS ek tercih tarihleri, üniversite yerleştirme sürecinde yükseköğretim programlarına yerleşemeyen adayların gündeminde yer alıyor. YÖK programına göre bu yıl üniversite şahsen kayıtları 5 Eylül, elektronik kayıtları ise 6 Eylül'de tamamlandı. Kayıt sürecinin sona ermesinin ardından, üniversite kayıtlarına göre boş kontenjanların açıklanacak olması dolayısıyla adayların gözü YKS ek tercih kılavuzuna çevrildi. Üniversite adayları YKS ek tercih tarihiyle ilgili yapılacak açıklamalara odaklandı. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? İşte, YKS ek tercihleriyle ilgili ayrıntılar.

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Üniversiteye yerleşemeyen adaylar için üniversite ek tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından, üniversite boş kontenjanları belli olacak. YKS ikinci tercih işlemleri AİS ekranı üzerinden ek tercih kılavuzu bilgisine göre alınacak. 2 yıllık ve 4 yıllık programlardaki boş kontenjanlarla beraber tercih sürecinin ilerleyen günlerde başlaması bekleniyor. Ancak, YKS ek tercih tarihleriyle ilgili ÖSYM'den henüz bir açıklama yapılmadı. İşte, 2020 YKS ek tercihleriyle ilgili detaylar.

2YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN
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YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek tercih dönemini bekliyor. YKS ek yerleştirme için tercih tarihleri henüz duyurulmadı. Ancak üniversite kayıtlarının tamamlanması ardından üniversite ek yerleştirme sürecinin başlaması bekleniyor.

2019 yılında YKS yerleştirme sonuçları 6 Ağustos’ta açıklanmış, ek tercihler ise 5-11 Eylül 2019 tarihlerine kadar devam etmişti.

2020 YKS ek yerleştirmelerinin de eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Adaylar, YKS ek yerleştirme kılavuzuna göre tercihte bulunabilecek. Konuyla ilgili gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

3ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJAN BİLGİLERİ
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ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJAN BİLGİLERİ

YKS Yerleştirme Raporu'na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı.

Rapora göre, dolululuk oranları devlet, vakıf ve KKTC'deki üniversitelerde, ayrıca lisans, ön lisans, örgün ve açıköğretim programlarında, önemli kabul edilecek düzeyde arttı..

YKS Yerleştirme Raporu'na göre, devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 oldu.

4ÜNİVERSİTE EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR
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ÜNİVERSİTE EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından 2020-YKS sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri yapılacak.

Adaylar, 2020-YKS ek yerleştirme tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapacak.

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YKS merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak.

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