Üniversite tercihleri ne zaman? İşte 2021 YKS tercih dönemi hakkında bilgi
YKS tercihleri üniversiteli adaylarının gündeminde yer alıyor. YKS tercihleri hakkındaki araştırmalar henüz sınav olmadan başladı. 2021-2022 eğitim yılında üniversite eğitimi almak isteyen kişilerin katılım sağlayacağı YKS oturumları için geri sayım sona ermek üzere. Peki, 2021 üniversite tercihleri ne zaman?
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ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre TYT sınavı 26 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Akabinde ise 27 Haziran tarihinde AYT sınavı tamamlanacak. Aynı gün YDT sınavı da gerçekleşmiş olacak. Sınava kısa bir süre kala, YKS'de tercih başlama açıklamasının ne zaman yapılacağı sorgulanıyor. İşte, 2021 YKS hakkında bilgiler...
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ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS Giriş Belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açtı. Sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
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YKS tercih süreci hakkında henüz net bir tarih yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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KAÇ ADAY KATILIM SAĞLAYACAK?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da üç oturum halinde düzenlenecek YKS'nin Temel Yeterlilik Testi'ne 2 milyon 592 bin 579, Alan Yeterlilik Testlerine 1 milyon 781 bin 760 ve Yabancı Dil Testine 130 bin 522 adayın katılacağını bildirdi.