Üniversite sınavı ne zaman? İşte 2021 YKS takvimi

2021 YKS oturumları için geri sayım başladı. Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından tamamladı. Şimdi ise sınav tarihi sorgulanıyor. İşte, 2021 ÖSYM YKS oturum tarihleri...