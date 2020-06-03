Üniversite sınavı ne zaman? 2020 TYT ve AYT tarihi

2020 YKS kapsamında düzenlenecek oturular için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Söz konusu sınavlara katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, tarih araştırmalarına hız verdi. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak sınavın tarih bilgisi sorgulanıyor. İşte, 2020 TYT ve AYT tarihi...