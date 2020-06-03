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Haber Giriş: 03 Haziran 2020 - 11:36,

Üniversite sınavı ne zaman? 2020 TYT ve AYT tarihi

Haziran ayının gelmesiyle birlikte, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında uygulanacak olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) tarihleri merak konusu oldu. Peki, üniversite sınavı ne zaman? YKS'ye kaç gün kaldı?

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2020 YKS kapsamında düzenlenecek oturular için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Söz konusu sınavlara katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, tarih araştırmalarına hız verdi. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak sınavın tarih bilgisi sorgulanıyor. İşte, 2020 TYT ve AYT tarihi...

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2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturum tarihleri belli oldu.YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak;

3YKS NE ZAMAN YAPILACAK
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YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45

4YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI
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YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

YKS sınav yerleri ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından erişime açılıyor. Haziran ayında sınav giriş belgesinin yayınlanması bekleniliyor.

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