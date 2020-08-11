Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? 2020-2021 üniversite kayıt tarihleri
Üniversite kayıtlarının ne zaman yapılacağı merak edilen konular arasında bulunuyor. YKS tercih sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan bilgilere göre tercihleri 14 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Tercihlerin ardından da tercih sonuçları erişime açılacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerinin yapılacağı tarihler yayımlandı. İşte detaylar…
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YKS tercih sonuçları için geri sayım başladı. 6 Ağustos’ta başlayan tercihler 14 Ağustos’ta sona erecek. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından da üniversite kayıtları başlayacak. ÖSYM yayımladığı duyuruda üniversite kayıt tarihlerini açıkladı. Bu açıklamaya göre kayıtlar ağustos ayının sonunda başlayacak. İşte 2020-2021 üniversite kayıt tarihleri…
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.
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TERCİHLER DEVAM EDİYOR
Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklar. Tercih işleminin, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılması gerekiyor. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.