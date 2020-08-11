Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? 2020-2021 üniversite kayıt tarihleri

YKS tercih sonuçları için geri sayım başladı. 6 Ağustos’ta başlayan tercihler 14 Ağustos’ta sona erecek. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından da üniversite kayıtları başlayacak. ÖSYM yayımladığı duyuruda üniversite kayıt tarihlerini açıkladı. Bu açıklamaya göre kayıtlar ağustos ayının sonunda başlayacak. İşte 2020-2021 üniversite kayıt tarihleri…