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Hürriyet
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Haber Giriş: 01 Eylül 2020 - 08:09 | 

Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? e-Devlet üniversite kayıt ekranı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin elektronik kayıt (e-kayıt) ve üniversiteye şahsen giderek yapılacak kayıt işlemleri için süreç devam ediyor. Henüz kayıtlarını yapmayan öğrenciler de YÖK'ün kayıt için belirlediği son tarihi merak ediyor. Peki, üniversite kayıtları ne zaman bitecek?

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2020 yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, yüz binlerce üniversite adayından tercih ettiği üniversiteye yerleşen öğrenciler, üniversite kayıtlarının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İşte, 2020 üniversite kayıtları hakkında son gelişmeler...

2KAYITLAR UZATILDI
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KAYITLAR UZATILDI

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan yazılı açıklamada, YÖK'ün, öğrenciler tarafından Başkanlığa iletilen talepler doğrultusunda 2020-YKS kayıt tarihlerinin, "öğrencilerin lehine olacak şekilde" uzatılmasına karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 5 Eylül 2020 Cumartesi saat 17.00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adayların 6 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59'a kadar kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alınmıştır." bilgisine yer verildi.

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Daha önce, yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen kayıt işlemlerinin 31 Ağustos-4 Eylül'de, elektronik kayıtların ise 29 Ağustos-2 Eylül'de yapılacağı duyurulmuştu.

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