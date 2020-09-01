Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? e-Devlet üniversite kayıt ekranı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin elektronik kayıt (e-kayıt) ve üniversiteye şahsen giderek yapılacak kayıt işlemleri için süreç devam ediyor. Henüz kayıtlarını yapmayan öğrenciler de YÖK'ün kayıt için belirlediği son tarihi merak ediyor. Peki, üniversite kayıtları ne zaman bitecek?
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2020 yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, yüz binlerce üniversite adayından tercih ettiği üniversiteye yerleşen öğrenciler, üniversite kayıtlarının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İşte, 2020 üniversite kayıtları hakkında son gelişmeler...
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KAYITLAR UZATILDI
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan yazılı açıklamada, YÖK'ün, öğrenciler tarafından Başkanlığa iletilen talepler doğrultusunda 2020-YKS kayıt tarihlerinin, "öğrencilerin lehine olacak şekilde" uzatılmasına karar verdiği belirtildi.
Açıklamada, "Yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 5 Eylül 2020 Cumartesi saat 17.00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adayların 6 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59'a kadar kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alınmıştır." bilgisine yer verildi.
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Daha önce, yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen kayıt işlemlerinin 31 Ağustos-4 Eylül'de, elektronik kayıtların ise 29 Ağustos-2 Eylül'de yapılacağı duyurulmuştu.