Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? e-Devlet üniversite kayıt ekranı

2020 yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, yüz binlerce üniversite adayından tercih ettiği üniversiteye yerleşen öğrenciler, üniversite kayıtlarının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İşte, 2020 üniversite kayıtları hakkında son gelişmeler...