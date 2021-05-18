Gündem Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 - 17:33 | 18 Mayıs 2021 - 17:35

Üniversite giriş sınavı ne zaman? İşte 2021 YKS oturum tarihleri

Yüz binlerce öğrenci, 2021-2022 eğitim yılında lisans ya da ön lisans eğitimi almak adına üniversiteye yerleşmek için YKS oturumlarına hazırlanmaya devam ediyor. Başvurularını günler öncesinden tamamlayan, hazırlıklarda da son viraja giren adaylar şimdi ise sınav tarihlerine odaklandı. Peki, TYT sınavı ne zaman? 2021 YKS oturumları ertelenecek mi?