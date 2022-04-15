Umre fiyatları belli oldu mu? Diyanet hac umre ücretini açıkladı mı? Erbaş'tan umre açıklaması

Umre fiyatları 2022 ile ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan açıklama geldi. Erbaş Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın bu yıl ziyaretçi kabul etmesi ile ilgili 30- 40 bin kişilik kontenjan olduğunu söyledi. Umre ziyaretine de değinen Erbaş artık Türkiye'de vaka sayılarının çok düştüğünü umreye gitmek isteyenler için talebin iletildiği söyledi. Kutsal toprakları ziyaret etmeyi bekleyen Müslümanların merak ettiği umre fiyatlarına değinen Erbaş "Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunun yapacağı toplantıda umre ücretini netleştireceğiz." dedi.
Umre ziyaretlerine ilişkin Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er Rabia ile üç hafta önce görüştüklerini hatırlatan Erbaş, Rabia'ya Türkiye'de Covid-19 vaka sayılarının çok düştüğünü ve umreye gitmek isteyen vatandaşların bulunduğunu söylediğini aktardı. Erbaş, isteyenlerin bundan sonra umreye gidebileceğini belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak umre turlarını Ramazan sonrası için planlamaya başladık. Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunun yapacağı toplantıda umre ücretini netleştireceğiz. Umrede yaş sınırı yok"
Erbaş umre tarihi hakkında ise şunları söyledi; "Umre konusunda artık Türkiye'de vaka sayılarının çok düştüğünü umreye gitmek isteyen vatandaşlarımız olduğunu, çok arzulu olduklarını, talebimizi bildirdik. Onlar da Türkiye'deki vaka sayılarının düşmesini dikkate alarak umreyi açtılar. Bundan sonra umre serbest, arzu eden herkes umreye gidebilir. Ramazan Bayramı sonrası için planlamalarımıza başladık."
Hac kayıtları en son 2020 yılında 2 Ocak tarihinde başlayıp, 11 Ocak tarihinde sona ermişti. Önümüzdeki yılın kayıt tarihi hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor.