Umre fiyatları belli oldu mu? Diyanet hac umre ücretini açıkladı mı? Erbaş'tan umre açıklaması

Umre fiyatları 2022 ile ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan açıklama geldi. Erbaş Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın bu yıl ziyaretçi kabul etmesi ile ilgili 30- 40 bin kişilik kontenjan olduğunu söyledi. Umre ziyaretine de değinen Erbaş artık Türkiye'de vaka sayılarının çok düştüğünü umreye gitmek isteyenler için talebin iletildiği söyledi. Kutsal toprakları ziyaret etmeyi bekleyen Müslümanların merak ettiği umre fiyatlarına değinen Erbaş "Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunun yapacağı toplantıda umre ücretini netleştireceğiz." dedi.