MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriUkrayna'daki rehine krizinde saldırganın pazarlığı herkesi şoke etti
GeriDünya Ukrayna'daki rehine krizinde saldırganın pazarlığı herkesi şoke etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Dünya
DHA
Haber Giriş: 22 Temmuz 2020 - 11:38,

Ukrayna'daki rehine krizinde saldırganın pazarlığı herkesi şoke etti

Ukrayna'da bir otobüste bulunan 20 kişinin rehin alınmasıyla başlayan krizde saldırganla yapılan pazarlık sonucu otobüsteki 3 kişi serbest bırakıldı. Saldırganın yaptığı pazarlıktaki isteği ise şaşkınlık yarattı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Ukrayna'nın Lutsk kentinde yolcu otobüsünde yaklaşık 10 saat boyunca 13 kişiyi rehin tutan silahlı saldırgan, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

2
Abone Olgoogle-news

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, Ukrayna güvenlik güçleri saldırganı gözaltına alırken, rehinelerin tamamı kurtarıldı. Saldırganın operasyon sırasında polise ateşle karşılık verdiği belirtildi.

3
Abone Olgoogle-news

Saatlerce gündemden düşmeyen rehine krizinde saldırganın talep ettiği şeyse büyük şaşkınlık yarattı.

4
Abone Olgoogle-news

Lutsk kentinde yolcu otobüsünde yolcu otobüsünde bulunan 13 kişiyi rehin alan Maksim Krivoş (44) adlı silahlı saldırgan, bazı taleplerde bulundu. Saldırgan yerel medyaya yaptığı açıklamada rehinelerden birinin yaralı olduğunu iddia etti.

5
Abone Olgoogle-news

Ayrıca, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, 'Ukrayna'daki sistemden memnun olmadığını' belirterek, üst düzey devlet yetkililerinin, yargı mensuplarının ve ülkenin en varlıklı isimlerinin 'terörist olduklarını söyledikleri' görüntüleri internette paylaşmalarını talep etti.

6
Abone Olgoogle-news

Saldırgan bu isteklerinin yanı sıra Devlet Başkanı Zelenski'nin halka seslenerek, 'Earthlings' filminin herkes tarafından izlenmesi için çağrı yapması talebinde bulundu.

7
Abone Olgoogle-news

Silahlı saldırganın taleplerinden birinin Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından kabul edilmesinin ardından 3 rehine serbest bırakıldı.

8
Abone Olgoogle-news

Zelenski, saldırganın talebi üzerine yayınladığı görüntülü mesajda, "2005 yapımı 'Earthlings' filmini herkes izlesin" çağrısında bulundu.

9
Abone Olgoogle-news

Zelenski ayrıca videonun yorum kısmına, saldırganın tüm taleplerinin ekran görüntüsünü de paylaştı.

10
Abone Olgoogle-news

Ukrayna İçişleri Bakanı Yardımcısı Anton Geraşçenko, bunun üzerine saldırganın yaşlı bir kişi ile hamile bir kadın ve bir çocuğun serbest bıraktığını duyurdu.

11
Abone Olgoogle-news

Ukrayna polisinden yapılan açıklamada da "Teröristle uzun müzakerelerin sonunda 3 rehine serbest bırakıldı" denildi.

12
Abone Olgoogle-news

Yaklaşık 10 saat süren rehine krizi, polisin düzenlediği operasyonla son buldu.

13
Abone Olgoogle-news

Operasyon sırasında çatışma yaşandığı ancak saldırgan ve rehinelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

14
Abone Olgoogle-news

Konu ile ilgili İçişleri Bakanı Arsen Avakov, kurtarılan rehinelerin hepsinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

15
Abone Olgoogle-news

Operasyonla yakalanan saldırgan ise sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

16
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi