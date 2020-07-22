Ukrayna'daki rehine krizinde saldırganın pazarlığı herkesi şoke etti
Ukrayna'da bir otobüste bulunan 20 kişinin rehin alınmasıyla başlayan krizde saldırganla yapılan pazarlık sonucu otobüsteki 3 kişi serbest bırakıldı. Saldırganın yaptığı pazarlıktaki isteği ise şaşkınlık yarattı.
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Ukrayna'nın Lutsk kentinde yolcu otobüsünde yaklaşık 10 saat boyunca 13 kişiyi rehin tutan silahlı saldırgan, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
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Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, Ukrayna güvenlik güçleri saldırganı gözaltına alırken, rehinelerin tamamı kurtarıldı. Saldırganın operasyon sırasında polise ateşle karşılık verdiği belirtildi.
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Saatlerce gündemden düşmeyen rehine krizinde saldırganın talep ettiği şeyse büyük şaşkınlık yarattı.
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Lutsk kentinde yolcu otobüsünde yolcu otobüsünde bulunan 13 kişiyi rehin alan Maksim Krivoş (44) adlı silahlı saldırgan, bazı taleplerde bulundu. Saldırgan yerel medyaya yaptığı açıklamada rehinelerden birinin yaralı olduğunu iddia etti.
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Ayrıca, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, 'Ukrayna'daki sistemden memnun olmadığını' belirterek, üst düzey devlet yetkililerinin, yargı mensuplarının ve ülkenin en varlıklı isimlerinin 'terörist olduklarını söyledikleri' görüntüleri internette paylaşmalarını talep etti.
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Saldırgan bu isteklerinin yanı sıra Devlet Başkanı Zelenski'nin halka seslenerek, 'Earthlings' filminin herkes tarafından izlenmesi için çağrı yapması talebinde bulundu.
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Silahlı saldırganın taleplerinden birinin Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından kabul edilmesinin ardından 3 rehine serbest bırakıldı.
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Zelenski, saldırganın talebi üzerine yayınladığı görüntülü mesajda, "2005 yapımı 'Earthlings' filmini herkes izlesin" çağrısında bulundu.
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Zelenski ayrıca videonun yorum kısmına, saldırganın tüm taleplerinin ekran görüntüsünü de paylaştı.
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Ukrayna İçişleri Bakanı Yardımcısı Anton Geraşçenko, bunun üzerine saldırganın yaşlı bir kişi ile hamile bir kadın ve bir çocuğun serbest bıraktığını duyurdu.
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Ukrayna polisinden yapılan açıklamada da "Teröristle uzun müzakerelerin sonunda 3 rehine serbest bırakıldı" denildi.
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Yaklaşık 10 saat süren rehine krizi, polisin düzenlediği operasyonla son buldu.
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Operasyon sırasında çatışma yaşandığı ancak saldırgan ve rehinelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Konu ile ilgili İçişleri Bakanı Arsen Avakov, kurtarılan rehinelerin hepsinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
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Operasyonla yakalanan saldırgan ise sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.