Ukrayna NATO ülkesi mi? Ukrayna NATO'ya üye mi? İşte, o detaylar

Ukrayna NATO'ya üye mi sorusu, savaş süreci dolayısıyla pek çok kişinin merak ettiği husus oldu. Rusya ile oluşan gerilimin ardından geçtiğimiz yıl açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağını duyurmuştu. Peki Ukrayna NATO'ya üye mi? Ukrayna NATO ülkesi mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
NATO üyeliǧi “bu Antlaşma'nın ilkelerini geliştirebilecek ve Kuzey Atlantik Bölgesinin güvenliğine katkı yapacak durumda olan tüm Avrupa devletlerine” açıktır.
NATO üyesi ülkeler alfabetik sıralamaya göre şu şekildedir;