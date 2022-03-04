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Ukrayna haritası, komşuları ve nüfusu: Ukrayna nerede, yüz ölçümü nedir? Ukrayna nüfusu kaç?... İşte ülke hakkında bilgiler

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Ukrayna nüfusu ve haritası ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Rusya Ukrayna savaşı son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. Savaş dün Rusya Devlet Başkanı Putin'in sabah saatlerinde orduya verdiği emir ile başladı. Başkent Kiev başta olmak üzere Ukrayna'daki pek çok bölge saldırıların hedefi oldu. Peki, Ukrayna nerede? Ukrayna nüfusu kaç? İşte merak edilen soruların yanıtları

1/5Ukrayna haritası, komşuları ve nüfusu: Ukrayna nerede, yüz ölçümü nedir Ukrayna nüfusu kaç... İşte ülke hakkında bilgiler

Ukrayna’nın nerede olduğu ve nüfusu araştırılıyor. Ukrayna - Rusya savaşı ikinci gününe girdi. Topraklarında on binlerce Rus askeri olduğunu belirten Ukrayna direnişin tüm hızıyla sürdüğünü duyurdu. Ukrayna coğrafi konum itibari ile Kuzey Doğu Avrupa'da yer almaktadır. Başkent olan Kiev aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir.

2/5Ukrayna haritası, komşuları ve nüfusu: Ukrayna nerede, yüz ölçümü nedir Ukrayna nüfusu kaç... İşte ülke hakkında bilgiler

Ukrayna coğrafi konum itibari ile Kuzey Doğu Avrupa'da yer almaktadır. 603.549 km² yüzölçümüyle tamamı Avrupa'da olan en büyük ülkedir.

3/5UKRAYNA NEREDE

UKRAYNA NEREDE?

Doğuda ve kuzeydoğuda Rusya, kuzeybatıda Belarus, batıda Polonya, Slovakya ve Macaristan, güneybatıda Romanya ve Moldova'nın komşusudur. Ayrıca güneyde Karadeniz ve Azak Denizi'ne kıyısı bulunmaktadır.Ukrayna Slavlardan gelme bir ülkedir. Ülkenin adı ise Slav dilinden gelmektedir. Yarı başkanlık sistemi ile birlikte yönetilen ülke önceden Sovyetler birliğine bağlı bir ülke idi. Sovyetler birliği dağıldıktan sonra 1991 yılında Ukrayna bağımsızlığını ilan etmiştir. Yüksek insani gelişme endeksine sahip olan ülkede trafik akışı sağ taraftan ilerlemektedir. Ukrayna Grivna’sı ülkenin resmi para birimidir. Ukrayna tarihte Rutenya olarak da anılmaktaydı.  

4/5Ukrayna haritası, komşuları ve nüfusu: Ukrayna nerede, yüz ölçümü nedir Ukrayna nüfusu kaç... İşte ülke hakkında bilgiler

Moldova, Romanya, Rusya, Beyaz Rusya, Polonya, Slovakya, Macaristan Ukrayna'nın komşu ülkelerini oluşturmaktadır. Ukrayna aynı zamanda Karadeniz ve Azak denizine kıyısı olan bir ülkedir. Ülkede balıkçılık faaliyetleri de gelişmiştir. Ukrayna sahip olduğu yüz ölçümü ile Avrupa kıtasının en büyük ülkelerinden biri olma özelliğini taşımaktadır. Ülkenin resmi dili Ukraynacadır. Ukraynaca Doğu Slav dillerine ait olan bir dildir. Ukrayna'da Ukraynacadan farklı olarak 18 tane de farklı dil konuşulmaktadır. Ukrayna’nın nüfusu 2020 yılında 44,13 milyon olarak açıklanmıştı.

5/5UKRAYNANIN BAŞKENTİ NERESİDİR

UKRAYNA'NIN BAŞKENTİ NERESİDİR?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'dir. Kiev aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir. Kiev nüfusu itibari ile de Avrupa'nın en kalabalık 7. şehridir. Ülkenin toplam nüfusu ise 2.8 milyondur. Kiev'de ki bağımsızlık meydanı şehrin yoğun turistik yerlerinden birisidir. Bağımsızlık meydanı Ukrayna'nın bağımsızlığını ifade eden bir meydandır. Bu meydanda heykeller yer almaktadır. Ülkemizin başkenti olan Ankara ile Kiev kardeş bir şehirdir. Kiev aynı zamanda 500 yıl boyunca Türkler tarafından yönetilmiş bir şehirdir. Hazarlar ve Altınordu şehre hakim olmuştur. Aynı zamanda Ukrayna'nın Hazar Türklerine vergi ödediği de bilinmektedir.

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