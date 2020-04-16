Ücretsiz maske siparişi nasıl verilir? Eczaneden ücretsiz maske başvuru kodu alma işlemi

ECZANELERDEN ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR? - Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilecek maskeler üç büyük ilaç deposuna nakledilecek.



- Eczaneler ilaç depoları üzerinden maske talebinde bulunacak. Maskeler eczanelere ulaştıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların cep telefonuna kısa mesaj ile bir kod gönderilecek.- Vatandaşlar kendilerine gelen kısa mesajdaki kodu ile eczanelere başvurarak 10 gün için kişi başı 5 adet ücretsiz maske alabilecek. Eczacılar vatandaşa gelen kodu ilaç takip sistemi veya Reçetem sistemine kaydedecek. Uygulama maskelerin eczanelere ulaşmasıyla başlayacak



Ücretsiz maskelerini almak isteyen vatandaşların eczanelere gidip T.C. kimlik numaralarını ve cep telefon numaralarını sisteme kaydettirmeleri gerekiyor. Bu bilgileri veren vatandaş cep telefonlarına gelen doğrulama kodunun ardından ücretsiz maskelerini alacak.