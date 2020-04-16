Ücretsiz maske siparişi nasıl verilir? Eczaneden ücretsiz maske başvuru kodu alma işlemi
Eczaneden ücretsiz maske alımı 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara temin ediliyor. Ücretsiz maske siparişi vermek isteyenler, Sağlık Bakanlığınca cep telefonlarına gönderilen kodla eczanelere giderek maskelerini temin edebiliyorlar. 10 gün için kişi başına 5 adet maske alabilecek olan vatandaşlar, başvuru işlemlerini araştırırkan"ücretsiz maske siparişi nasıl verilir? sorusuna da yanıt arıyor. İşte, eczaneden ücretsiz maske başvuru kodu alma işlemi hakkında ayrıntılı bilgiler...
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"Ücretsiz maske siparişi nasıl alınır?" sorusu, son günlerde internette en fazla araştırılan konulardan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara ücretsiz maske verileceğini duyurmasının ardından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında maskelerin, kentteki eczaneler aracılığıyla ücretsiz dağıtılacağını bildirdi. Peki, ücretsiz maske eczaneden nasıl teslim alınır? İşte, ücretsiz maske başvurularıyla ilgili bilgiler.
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ECZANELERDEN ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?
- Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilecek maskeler üç büyük ilaç deposuna nakledilecek.
- Eczaneler ilaç depoları üzerinden maske talebinde bulunacak. Maskeler eczanelere ulaştıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların cep telefonuna kısa mesaj ile bir kod gönderilecek.- Vatandaşlar kendilerine gelen kısa mesajdaki kodu ile eczanelere başvurarak 10 gün için kişi başı 5 adet ücretsiz maske alabilecek. Eczacılar vatandaşa gelen kodu ilaç takip sistemi veya Reçetem sistemine kaydedecek. Uygulama maskelerin eczanelere ulaşmasıyla başlayacak
Ücretsiz maskelerini almak isteyen vatandaşların eczanelere gidip T.C. kimlik numaralarını ve cep telefon numaralarını sisteme kaydettirmeleri gerekiyor. Bu bilgileri veren vatandaş cep telefonlarına gelen doğrulama kodunun ardından ücretsiz maskelerini alacak.
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İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, “Ecza depolarımız Sağlık Bakanlığı'nın temin ettiği maskeleri eczanelerimize dağıtmaya başladı. İstanbul'daki 5 bin 200 eczanemizde maskelerimiz mevcut. İlk partide 2.5 milyon civarında maske dağıtıldı. Bunlar eczane başı 500’er adet dağıtıldı. Şimdi, hastalarımızı, vatandaşlarımızı bekliyoruz. Vatandaşlarımıza Sağlık Bakanlığı mesaj atacak 'Eczanelerden gidip ücretsiz maskelerinizi temin edebilirsiniz' diye. Onların maskelerini eczanelerden vereceğiz” dedi.
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TELEFONA KOD GELECEK
Sarıalioğlu, “Mevcut üreticilerden ne bulunursa, her tip maske geldi eczanelere. Devamında da sanırım üreticilerin ürettiği modellere göre karışık maskeler gelecek. Sağlık Bakanlığı vatandaşlarımıza mesaj atacak (SMS) cep mesajı atacak. O mesajda bir kod yer alacak. Vatandaş eczaneye geldiğinde o kodu TC numarasıyla Sağlık Bakanlığı'nın sistemine ekleyeceğiz. 5 maskeyi aldıktan sonra 10 gün daha maske alma şansı yok. O maskeler bittikten sonra yeni bir mesajla yeni maskelerini alabilecek” diye konuştu.