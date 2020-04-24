Ücretsiz maske siparişi, başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet maske başvurusu linki ve maske kodu SMS alma işlemi
"Ücretsiz maske siparişi nasıl alınır?" sorusu, son günlerde internette en fazla araştırılan konulardan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara ücretsiz maske verileceğini duyurmasının ardından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında maskelerin, kentteki eczaneler aracılığıyla ücretsiz dağıtılacağını bildirdi. Eczanelerden ya da PTT aracılığıyla dağıtılan ücretsiz maske için başvuru işlemi E-Devlet'ten yapılabiliyor. Cep telefonlarına maske kodu gelen vatandaşların eczanelerden teslim alabileceği ücretsiz maske eczanelerden alınacak. Haftalık toplam 10 milyon maske dağıtımı yapacak olan devlet, ücretsiz maske başvuru işlemini internet üzerinden kabul edecek. Peki, E-Devlet maske başvurusu nasıl yapılır ve maske başvuru linki nereden görüntülenir? İşte, maske kodu ile birlikte E-Devlet maske başvuru işlemi hakkında bazı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
"Ücretsiz maske siparişi nasıl alınır?" sorusu, son günlerde internette en fazla araştırılan konulardan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara ücretsiz maske verileceğini duyurmasının ardından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında maskelerin, kentteki eczaneler aracılığıyla ücretsiz dağıtılacağını bildirdi.
2
Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında gerçekleştirilen görüşme neticesinde hız ve güvenilirlik gerekçesiyle ücretsiz maskelerim vatandaşlara eczaneler aracılığıyla ulaştırılmasına karar verildi. 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ve telefonlarına Sağlık Bakanlığınca gönderilecek SMS koduyla eczanelere ücretsiz maske başvurusunda bulunabilecek. Peki, eczanelere ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılacak? Ücretsiz maske kodu gelmeyenler ne yapacak?
Peki, ücretsiz maske eczaneden nasıl teslim alınır? İşte, ücretsiz maske başvurularıyla ilgili bilgiler.
3
Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında gerçekleştirilen görüşme neticesinde hız ve güvenilirlik gerekçesiyle ücretsiz maskelerin vatandaşlara eczaneler aracılığıyla ulaştırılmasına karar verildi.Çolak, 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşların, T.C. kimlik numarası ve telefonlarına Sağlık Bakanlığınca gönderilecek SMS koduyla eczanelerden maskelerini temin edebileceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
4
- Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilecek maskeler üç büyük ilaç deposuna nakledilecek.
- Eczaneler ilaç depoları üzerinden maske talebinde bulunacak. Maskeler eczanelere ulaştıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların cep telefonuna kısa mesaj ile bir kod gönderilecek.
- Vatandaşlar kendilerine gelen kısa mesajdaki kodu ile eczanelere başvurarak 10 gün için kişi başı 5 adet ücretsiz maske alabilecek. Eczacılar vatandaşa gelen kodu ilaç takip sistemi veya Reçetem sistemine kaydedecek. Uygulama maskelerin eczanelere ulaşmasıyla başlayacak
Ücretsiz maskelerini almak isteyen vatandaşların eczanelere gidip T.C. kimlik numaralarını ve cep telefon numaralarını sisteme kaydettirmeleri gerekiyor. Bu bilgileri veren vatandaş cep telefonlarına gelen doğrulama kodunun ardından ücretsiz maskelerini alacak.
5
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, “Ecza depolarımız Sağlık Bakanlığı'nın temin ettiği maskeleri eczanelerimize dağıtmaya başladı. İstanbul'daki 5 bin 200 eczanemizde maskelerimiz mevcut. İlk partide 2.5 milyon civarında maske dağıtıldı. Bunlar eczane başı 500’er adet dağıtıldı. Şimdi, hastalarımızı, vatandaşlarımızı bekliyoruz. Vatandaşlarımıza Sağlık Bakanlığı mesaj atacak 'Eczanelerden gidip ücretsiz maskelerinizi temin edebilirsiniz' diye. Onların maskelerini eczanelerden vereceğiz” dedi.
Sarıalioğlu, “Mevcut üreticilerden ne bulunursa, her tip maske geldi eczanelere. Devamında da sanırım üreticilerin ürettiği modellere göre karışık maskeler gelecek. Sağlık Bakanlığı vatandaşlarımıza mesaj atacak (SMS) cep mesajı atacak. O mesajda bir kod yer alacak. Vatandaş eczaneye geldiğinde o kodu TC numarasıyla Sağlık Bakanlığı'nın sistemine ekleyeceğiz. 5 maskeyi aldıktan sonra 10 gün daha maske alma şansı yok. O maskeler bittikten sonra yeni bir mesajla yeni maskelerini alabilecek” diye konuştu.
6
E-Devlet maske başvurusu linki ve maske kodu alma işlemi detayı
Eczanelerden ya da PTT aracılığıyla dağıtılan ücretsiz maske için başvuru işlemi E-Devlet veya EPTTAvm aracılığıyla yapılabiliyor. Cep telefonlarına maske kodu gelen vatandaşların eczanelerden teslim alabileceği ücretsiz maske, PTT’den başvuru yapanlar içinse kargo görevlileri tarafından getirilecek. Haftalık toplam 10 milyon maske dağıtımı yapacak olan devlet, ücretsiz maske başvuru işlemini internet üzerinden kabul edecek. Peki, E-Devlet maske başvurusu nasıl yapılır ve maske başvuru linki nereden görüntülenir? İşte, maske kodu ile birlikte E-Devlet maske başvuru işlemi hakkında bazı bilgiler...
E-Devlet maske başvuru işlemi devam ediyor. 2 farklı kanaldan gerçekleşebilecek olan E-Devlet ücretsiz maske başvurusu için bir diğer kanal EPTTavm olacak. EPTTAvm üzerinden de işlemlerini yapabilecek olan vatandaşlar, maskeyi konutlarında da alabilecek. Peki, E-Devlet maske başvuru linkine nasıl ulaşılır? İşte, maske başvuru linki ve eczanelerden ücretsiz maske alabilmek isteyenler için maske kodu alma hakkında detaylı bilgiler
E-DEVLET MASKE BAŞVURUSU VE MASKE KODU BİLGİLERİ
E-Devlet üzerinden maske başvurusu için sayfanın altında yer alan linke tıklamalısınız.
Linke açılınca sizden TC Kimlik Numaranız, ad soyad, cep telefonu, il, ilçe, mahalle, cadde, sokak ve adres bilgiler talep edilecek. Bunları giriniz.
Sonraki adımda güvenlik sorusu olan matematik işleminin cevabını kutucuğa yazınız.
“Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum. Bu sayfada belirttiğim adres bilgisinin teslimat için yeterli olmaması durumunda, MERNİS sistemindeki adres bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını kabul ediyorum.” Metnini işaretledikten sonra “Maske siparişi ver” butonuna basabilirsiniz.
Dilerseniz “Aile bireyi ekle” butonuna basarak aile bireylerinizin TC Kimlik Numarası ve isim soy isimleri ile onlara da 5 adet maske siparişi verebilirsiniz.
Maske kodu, cep telefonlarına bakanlık tarafından gönderilmektedir. Kodunuz gelmeden eczanelere gitmeniz durumunda maske temin edemeyebilirsiniz.
İstanbul ve Ankara’dan sonra İzmir ve Antalya’daki eczanelerde de ‘ücretsiz maske’ dağıtımı başlıyor. Vatandaş, cep telefonuna gönderilen kısa mesajla en yakın eczaneden maske temin edebilecek.20-65 yaş arası vatandaşlara eczanelerden ücretsiz maske temini İstanbul ve Ankara’dan sonra İzmir’de de başladı. İzmir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tuncay Sayılkan, ilk etapta sadece İzmir merkezdeki eczanelerde başlayan ücretsiz maske uygulamasında vatandaşların cep telefonlarına kod gelmeden eczanelere gelmemesi gerektiğine dikkat çekti.Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonrasında, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılması kararı ile maskeler, İzmir’deki dağıtım kuruluşlarına ulaşmaya başladı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) yetkilileri ve İzmir’deki dağıtım kuruluşlarının yetkilileri ile gerekli görüşmeler yapıldığını ifade eden İzmir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tuncay Sayılkan, 14 Nisan 2020 Salı günü depolardan eczanelere maske dağıtımının başladığını belirtti.
8
Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği iş birliğiyle İstanbul ve Ankara’da başlayan eczaneler üzerinden ücretsiz maske dağıtımı bu hafta Antalya’da da başlayacak. Bakanlığın Reçetem sistemine eklediği yeni bir pencere üzerinden maske kayıtlarının izlenebilecek. Bu amaçla Antalya’daki bütün eczanelerde bulunan maskeler ecza depolarında toplandı. Sağlık Bakanlığı tarafından kente gerekli maske temini sağlandıktan sonra dağıtım tek merkezden programlanacak. Uygulama, eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başlayacak.
9
Maske dağıtım süreci ile ilgili Hürriyet Akdeniz’e konuşan Antalya Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin, “Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği’nin yaptığı görüşmeler sonucunda, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczanelerimiz üzerinden yapılması kararı alındı. İlk uygulama İstanbul’da başladı. Antalya’da çıkacak kararı bekliyoruz” dedi.
Kişi başı 5 adet verilecek olan ücretsiz maske 20 ila 65 yaş arası vatandaşların kullanımı için temin edilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek olan maske şifresi, 10 günde bir 5 adet maskenin alınmasına imkan tanıyacak.