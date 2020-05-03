Ücretsiz maske E-Devlet başvuru ekranı.. Kimler ücretsiz maske alabilir? Ücretsiz maske nasıl alınır?

Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? sorusu, e devlet ve eczanelerden temin edilen ücretsiz maske alımı sürecinde, vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlar başvuru yaparak, her başvuruları için 5 adet maske alabiliyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınıyor. Peki e-devlet üzerinden kimler maske alabilir? Ücretsiz maske kimlere verilir ve nasıl alınır? İşte, ücretiz maske başvuru ekranı ve ücretsiz maske alımıyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
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Ücretsiz maske başvuruları devam ediyor. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden ücretsiz maske başvuru işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Her başvuru için 5 adet maske alınabiliyor. 28 Nisan’da yapılan açıklamada İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarında ya da herhangi bir iş yerinde SSK'lı çalışanların eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacağı açıklandı. Maske başvuru ekranı, e-Devlet üzerinden yayında. Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır, maske kodu alınır mı? soruları araştırılıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlar başvuru yaparak, her başvuruları için 5 adet maske alabiliyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınıyor. Peki e-devlet üzerinden kimler maske alabilir? İşte konu ile ilgili yapılan güncel açıklamalar ve maske başvuru ekranı…
Maske başvuru ekranı, e-Devlet üzerinden yayında. Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır, maske kodu alınır mı? soruları araştırılıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlar başvuru yaparak, her başvuruları için 5 adet maske alabiliyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınıyor. Peki e-devlet üzerinden kimler maske alabilir? İşte konu ile ilgili yapılan güncel açıklamalar ve maske başvuru ekranı…
Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır sorusu vatandaşlar tarafından merak edilirken, E-Devlet üzerinden yapılan başvurular ve SMS kod detayı da internette sıklıkla cevap arayan sorular arasında. Ücretsiz maske dağıtım kanalı olarak eczaneler belirlendi. Yapılan son düzenlemeye göre 20-65 yaş arasındaki kişiler maske başvurusu yaparak 10 gün için 5 adet ücretsiz maske alabilecek. Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelere bildirerek ücretsiz maske başvurusunda bulunabilecek. E-Devlet'ten yapılabilen başvurularla telefonlara gelecek SMS kodu maske alma sürecindeki adımlar. Peki, maske başvurusu SMS ile nasıl yapılıyor? Ücretsiz maske kodu gelmeyenler ne yapacak? İşte eczaneye maske başvurusu yapmak isteyenlerin bilmesi gerekenler
Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında gerçekleştirilen görüşme neticesinde hız ve güvenilirlik gerekçesiyle ücretsiz maskelerim vatandaşlara eczaneler aracılığıyla ulaştırılmasına karar verildi. 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ve telefonlarına Sağlık Bakanlığınca gönderilecek SMS koduyla eczanelere ücretsiz maske başvurusunda bulunabilecek. Peki, eczanelere ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılacak? Ücretsiz maske kodu gelmeyenler ne yapacak?
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MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınıyor. Bu hizmeti kullanarak kendiniz ve aynı hanede bulunan aile bireyleriniz için ücretsiz maske talebinde bulunabilirsiniz. 3 katlı cerrahi maske başvurusu için kimlik bilgilerinizi doldurmanız gerekiyor. Aile bireyleriniz için de talep oluşturmak istiyorsanız onların bilgilerini de “Aile Bireyi Bilgileri” kısmına girmelisiniz. Daha sonra İletişim Bilgileri kısmına cep telefonunuzu ve adres bilginizi eklemelisiniz. Güvenlik sorusunu da doğru yanıtladıktan sonra aydınlatma metnini okuyabilir ardından da belirtilen alanları işaretledikten sonra başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ve telefonlarına Sağlık Bakanlığınca gönderilecek SMS koduyla eczanelerden maskelerini temin edebiliyorlar. Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, "Her şeyden önce telefonunuza mesaj gelmediyse maske talebinde bulunmak için eczanelerimize gelinmemeli. Eczanelerimizde olması gerekenden fazla kalabalığın olması, ilaç ve sağlık hizmetini aksatacak ve bulaş riskini artıracaktır. SMS koduyla birlikte eczanelerimize gelindiğinde ise sosyal mesafenin korunmasına ve içerideki kişi sayısına göre dışarıda beklemeye özen gösterilmelidir. Ve elbette koruyucu yöntemleri de unutmamak son derece önemli." açıklamasında bulundu.
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KİMLER E-DEVLET ÜZERİNDEN MASKE ALABİLİR?
Maskelerin, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklanmıştı. 28 Nisan’da yapılan açıklamada İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarında ya da herhangi bir iş yerinde SSK'lı çalışanların eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacağı açıklandı. İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşanan yoğunluğun azaltılması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile yapılan görüşme neticesinde düzenlemeye gidildiği bildirildi. Açıklamada, "Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız maskelerini, çalıştıkları kurum ve iş yerlerinden temin edeceklerdir." denildi. Bu kapsamda, İstanbul'daki eczanelerde 20 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük vatandaşlar ile söz konusu çalışanlara maske dağıtımı yapılmayacak.
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Ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili önemli gelişme
Ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yoğunluğun azaltılması amacıyla yeni düzenleme yapıldı. İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada kamu kurumunda çalışanlar ile bir iş yerinde SSK'lı çalışanların eczanelerden ücretsiz maske alamayacakları, bu kişilerin maskeleri çalıştıkları kurum ve işyerlerinden alacakları belirtildi.İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Eczanelerimizden ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşadığımız yoğunluğun azaltılması yönünde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.
Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve işyerlerinden temin edeceklerdir.''
Ücretsiz maske başvurusu, koronavirüsü nedeniyle, vatandaşlar tarafından talep görürken eczaneden ücretsiz maske alımıyla ilgili açıklamalar yapıldı. Yoğunluğun azaltılması amacıyla yapılan düzenlemede, SSK'lı çalışanların eczanelerden ücretsiz maske alamayacakları, bu kişilerin maskeleri çalıştıkları kurum ve iş yerlerinden alacakları belirtildi. Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, açıklama sonrası kafa karıştıran "SSK'lı çalışanlar ücretsiz maske alabilecek mi?" sorusuna yanıt verdi. İşte, ücretsiz maske kimler alabilir? sorusuyla ilgili ayrıntılar...
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SSK'LI ÇALIŞANLAR ÜCRETSİZ MASKE ALABİLECEK Mİ?
Ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yoğunluğun azaltılması amacıyla yeni düzenleme yapıldı. İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada kamu kurumunda çalışanlar ile bir iş yerinde SSK'lı çalışanların eczanelerden ücretsiz maske alamayacakları, bu kişilerin maskeleri çalıştıkları kurum ve işyerlerinden alacakları belirtildi.İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:''Eczanelerimizden ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşadığımız yoğunluğun azaltılması yönünde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve işyerlerinden temin edeceklerdir.''