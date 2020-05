Ücretsiz maske E-Devlet başvuru ekranı.. Kimler ücretsiz maske alabilir? Ücretsiz maske nasıl alınır?

Ücretsiz maske başvuruları devam ediyor. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden ücretsiz maske başvuru işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Her başvuru için 5 adet maske alınabiliyor. 28 Nisan’da yapılan açıklamada İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarında ya da herhangi bir iş yerinde SSK'lı çalışanların eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacağı açıklandı. Maske başvuru ekranı, e-Devlet üzerinden yayında. Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır, maske kodu alınır mı? soruları araştırılıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlar başvuru yaparak, her başvuruları için 5 adet maske alabiliyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınıyor. Peki e-devlet üzerinden kimler maske alabilir? İşte konu ile ilgili yapılan güncel açıklamalar ve maske başvuru ekranı…



Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır sorusu vatandaşlar tarafından merak edilirken, E-Devlet üzerinden yapılan başvurular ve SMS kod detayı da internette sıklıkla cevap arayan sorular arasında. Ücretsiz maske dağıtım kanalı olarak eczaneler belirlendi. Yapılan son düzenlemeye göre 20-65 yaş arasındaki kişiler maske başvurusu yaparak 10 gün için 5 adet ücretsiz maske alabilecek. Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelere bildirerek ücretsiz maske başvurusunda bulunabilecek. E-Devlet'ten yapılabilen başvurularla telefonlara gelecek SMS kodu maske alma sürecindeki adımlar. Peki, maske başvurusu SMS ile nasıl yapılıyor? Ücretsiz maske kodu gelmeyenler ne yapacak? İşte eczaneye maske başvurusu yapmak isteyenlerin bilmesi gerekenler



Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında gerçekleştirilen görüşme neticesinde hız ve güvenilirlik gerekçesiyle ücretsiz maskelerim vatandaşlara eczaneler aracılığıyla ulaştırılmasına karar verildi. 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ve telefonlarına Sağlık Bakanlığınca gönderilecek SMS koduyla eczanelere ücretsiz maske başvurusunda bulunabilecek. Peki, eczanelere ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılacak? Ücretsiz maske kodu gelmeyenler ne yapacak?