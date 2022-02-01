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Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir? İşte üç aylar ibadetleri

#Üç Aylar#Üç Aylar İbadetleri#Üç Aylarda Yapılacak İbadetler

Üç aylarda yapılacak ibadetler bu mübarek zaman dilimine az bir zaman kala merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre üç aylar şubat ayında başlıyor. İlk olarak recep ayı idrak edilecek. Ardından ise şaban ayı başlayacak. Peki, üç aylarda hangi ibadetler yapılır?

1/3Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir İşte üç aylar ibadetleri

Üç aylar ibadetleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Üç aylar 2022 yılında da heyecanla karşılanıyor. Recep ayı 2 Şubat’ta başlayacak. Yılın ilk kandili ise 3 Şubat’ta idrak edilecek. Hazreti Muhammed recep ayı geldiğinde ‘Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır.’ diye dua etmiştir. İşte üç aylarda yapılacak ibadetler

2/3ÜÇ AYLARDA HANGİ İBADETLER YAPILIR

ÜÇ AYLARDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Üç aylar, Müslümanların diğer aylara oranla daha fazla ibadet, dua, zikir, hayır ve hasenat işleriyle meşgul oldukları zaman dilimleridir. Hazreti Muhammed recep ayı geldiğinde "Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır." diye dua etmiştir. Hazreti Muhammed, recep ve şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tutmuştur.

3/3ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTULUR MU

ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda bazı bilgiler verdi. İşte o bilgiler;"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."

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