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Üç Aylar ne zaman? Regaip Kandili şubat ayının kaçında idrak edilecek? İşte 2022 Dini Günler takvimi

#Üç Aylar#Üç Aylar Ne Zaman#Regaip Kandili

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2022 Dini Günler takvimine göre, Üç Aylar ve Regaip Kandili için sayılı gün kaldı. 2022 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili bu hafta içerisinde idrak edilecek. Peki, Üç Aylar ne zaman? Regaip Kandili şubat ayının kaçında idrak edilecek? İşte 2022 Dini Günler takvimi

1/5Üç Aylar ne zaman Regaip Kandili şubat ayının kaçında idrak edilecek İşte 2022 Dini Günler takvimi

İslâm dünyasında her yıl manevî bir iklimin hüküm sürdüğü ve ramazan bayramıyla sona eren üç aylar, müslümanlara dinî hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunmaktadır. Recep ayıyla başlayan üç aylar, bu yıl 2 Şubat Çarşamba günü itibariyle idrak edilecek.

2/5Üç Aylar ne zaman Regaip Kandili şubat ayının kaçında idrak edilecek İşte 2022 Dini Günler takvimi

Ardından 4 Mart 2022'de Şaban ayı ve en son 2 Nisan'da Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayının 1 Mayıs 2022 tarihinde son bulmasıyla birlikte üç aylar bitmiş olacak.

3/5Üç Aylar ne zaman Regaip Kandili şubat ayının kaçında idrak edilecek İşte 2022 Dini Günler takvimi

Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili de bu yıl şubat ayına denk geliyor. Regaip Kandili 2022 yılında 3 Şubat tarihinde idrak edilecek.

4/5Üç Aylar ne zaman Regaip Kandili şubat ayının kaçında idrak edilecek İşte 2022 Dini Günler takvimi

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

5/52022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2 Şubat ÇARŞAMBA : ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ

27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ

17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ

2 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAŞLANGICI

27 Nisan ÇARŞAMBA: KADİR GECESİ

1 Mayıs PAZAR: AREFE

2 Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

3 Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

4 Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

8 Temmuz CUMA: AREFE

9 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

30 Temmuz CUMARTESİ: HİCRİ YILBAŞI

8 Ağustos PAZARTESİ 2022: AŞURE GÜNÜ

7 Ekim CUMA 2022: MEVLİD KANDİLİ

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#Üç Aylar#Üç Aylar Ne Zaman#Regaip Kandili