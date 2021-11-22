Üç aylar ne zaman başlıyor? Regaib kandili ne zaman? İşte 2022 Receb ayı başlangıç tarihi

Mübarek üç ayların 2022 başlangıcı için geri sayım devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimiyle üç ayların 2022 tarihi paylaşıldı. Üç aylar; Hicri takvim'de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır. İşte, 2022 Receb ayı başlangıç tarihi...