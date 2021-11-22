Üç aylar ne zaman başlıyor? Regaib kandili ne zaman? İşte 2022 Receb ayı başlangıç tarihi
Ocak ayına ve yeni yıla kısa bir süre kalması ile birlikte, 2022'de üç ayların ne zaman başlayacağı merak edilmeye başlandı. İslam dünyası için önemli olgulardan olan, içinde önemli kandil günleri ile Ramazan Bayramı'nı da barındıran üç aylar, gelecek yıl yine milyonlarca Müslüman tarafından heyecanla idrak edilecek. Peki, üç aylar 2022'de ne zaman başlıyor?
Mübarek üç ayların 2022 başlangıcı için geri sayım devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimiyle üç ayların 2022 tarihi paylaşıldı. Üç aylar; Hicri takvim'de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır. İşte, 2022 Receb ayı başlangıç tarihi...