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Haber Giriş: 22 Kasım 2021 - 14:56 | 

Üç aylar ne zaman başlıyor? Regaib kandili ne zaman? İşte 2022 Receb ayı başlangıç tarihi

Ocak ayına ve yeni yıla kısa bir süre kalması ile birlikte, 2022'de üç ayların ne zaman başlayacağı merak edilmeye başlandı. İslam dünyası için önemli olgulardan olan, içinde önemli kandil günleri ile Ramazan Bayramı'nı da barındıran üç aylar, gelecek yıl yine milyonlarca Müslüman tarafından heyecanla idrak edilecek. Peki, üç aylar 2022'de ne zaman başlıyor?

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Mübarek üç ayların 2022 başlangıcı için geri sayım devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimiyle üç ayların 2022 tarihi paylaşıldı. Üç aylar; Hicri takvim'de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır. İşte, 2022 Receb ayı başlangıç tarihi...
2ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYCAK

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYCAK?

3 aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.
32022 KANDİL TARİHLERİ

2022 KANDİL TARİHLERİ

3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek.Gelecek yıl Ramazan ayı ise 2 Nisan'da başlayacak.
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