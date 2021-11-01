Üç aylar ne zaman başlayacak? İşte 2022 kandil tarihleri

Hazreti Muhammed'in recep ayı geldiğinde "Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır." diye dua ettiği biliniyor. Pek çok Müslüman vatandaş da üç ayların gelecek sene ne zaman idrak edilmeye başlayacağını sorguluyor. İşte, 2022 kandil tarihleri...