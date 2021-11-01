Üç aylar ne zaman başlayacak? İşte 2022 kandil tarihleri
İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan manevi yenilenme ve arınma mevsimi üç aylar, yakın zaman sonra başlıyor. Müslümanlara oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen üç aylarda, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi de idrak ediliyor. Peki, 2022'de üç ayların başlangıcı ne zaman?
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Hazreti Muhammed'in recep ayı geldiğinde "Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır." diye dua ettiği biliniyor. Pek çok Müslüman vatandaş da üç ayların gelecek sene ne zaman idrak edilmeye başlayacağını sorguluyor. İşte, 2022 kandil tarihleri...
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ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYCAK?
3 aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.
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2022 KANDİL TARİHLERİ
3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.
Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek.
Gelecek yıl Ramazan ayı ise 2 Nisan'da başlayacak.