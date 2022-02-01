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Üç aylar duası - Üç aylarda okunacak dualar nelerdir?

#Üç Aylar Duası#Üç Aylar#Üç Aylar 2022

Üç aylar duası her sene araştırılan konular arasında yer alıyor. Recep, şaban ve ramazan ayları halk arasında üç aylar olarak anılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2 Şubat Çarşamba günü üç aylar başlıyor. Yılın ilk kandili perşembe günü idrak edilecek. Miraç Kandili de üç ayların ilki olan recep ayı içerisinde yer alıyor. Peki, üç aylarda okunacak dualar nelerdir? İşte üç aylar duası hakkında bilgiler

1/3Üç aylar duası - Üç aylarda okunacak dualar nelerdir

Üç aylar 2022 yılında şubat ayında başlıyor. Recep ve şaban ayının ardından on bir ayın sultanı ramazan ayı başlayacak. Müslümanlar ramazan ayı boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Hazreti Muhammed, recep ayı geldiğinde ‘Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır.’ diye dua etmiştir.

2/3ÜÇ AYLAR DUASI

ÜÇ AYLAR DUASI

Peygamber Efendimiz, ‘Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır.' diye dua etmiştir.

Hz. Peygamber başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

3/3ÜÇ AYLARDA HANGİ TESBİHLER ÇEKİLİR

ÜÇ AYLARDA HANGİ TESBİHLER ÇEKİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, ‘Hazreti Peygamber, mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsedilmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli, hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.’ açıklamasında bulundu.

Bazı vatandaşlar recep ayının ilk günü girince 111 defa ''Allahümme Salli Ala Muhammed'' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirirler. Daha sonra 1660 defa ''Ya Allah'' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim

Bu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i Enbiya yapmalı ve oruç tutmalıdır. Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif de okunabilmektedir.

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