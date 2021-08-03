TUS geç başvuruları ne zaman başlayacak? 2021-TUS 2. dönem geç başvuru tarihleri belli oldu!
TUS geç başvuruları için geri sayım devam ediyor. 13 Temmuz - 29 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınan başvuruları kaçıran adaylar ÖSYM koordinesinde geç başvuru işlemlerini tamamlayacaklar. 2021-TUS 2. dönem geç başvuru işlemlerini ÖSYM'nin AİS ekranından yapacak olan adaylar başvuru kılavuzunda yer alan sınav ücretini bankalara yatıracaklar. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenecek. Peki, TUS geç başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, ÖSYM takvimine göre 2021-TUS 2. dönem geç başvuru tarihleri ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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1
TUS geç başvuruları ne zaman sorusu ÖSYM'nin sınav takviminde yanıt buldu. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) geç başvuruları ÖSYM'nin yapacağı duyurunun ardından başlayacak. 5 Eylül tarihinde yapılacak olan söz konusu sınavın geç başvuruları 5 Ağustos 2021 tarihinde alınacak. YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan (yurt dışı ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais) yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar) adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde de eğitim bilgisi bulunmayanlar başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklar.
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TUS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM TUS sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre geç başvurular 05.08.2021 tarihinde yapılacak. 250,00 TL olan sına ücreti geç başvuru gününde yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
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Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik/Y.U. Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.
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Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru gününde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
5
Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav ücretini yatırma süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanmaları gerekmektedir.
6
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.