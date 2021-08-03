TUS geç başvuruları ne zaman başlayacak? 2021-TUS 2. dönem geç başvuru tarihleri belli oldu!

TUS geç başvuruları ne zaman sorusu ÖSYM'nin sınav takviminde yanıt buldu. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) geç başvuruları ÖSYM'nin yapacağı duyurunun ardından başlayacak. 5 Eylül tarihinde yapılacak olan söz konusu sınavın geç başvuruları 5 Ağustos 2021 tarihinde alınacak. YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan (yurt dışı ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais) yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar) adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde de eğitim bilgisi bulunmayanlar başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklar.