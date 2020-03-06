Türkler hâlâ tedirgin: ‘7 yaşındaki çocuğum kapıları kontrol ediyor’
Almanya’nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısının üzerinden iki hafta geçmesine rağmen şehirde yaşayanlar, üzerlerindeki korku ve tedirginliği hâlâ atamadıklarını, olayın yaşayanlar üzerindeki travmasının sürdüğünü söylüyor.
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İlk ırkçı terör saldırısının gerçekleştiği kafenin karşısındaki restoranda çalışan Doğukan Cav, olayda yaşamını yitirenlerin yakınlarının müşterileri olduğunu ve her gün bu olayı konuşup üzüldüklerini dile getirdi. Bu saldırının, özellikle ırkçı bir terör saldırısı olmasının kendilerini derinden etkilediğini belirten Cav, şunları söyledi:
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“Yıllardır burada yaşıyoruz, büyüdük, kültürlerine de birtakım bağlılıklar hissettik ve karşı tarafta da bu hissiyatların oluşacağını zannetmiştik. Ancak içlerinden bazıları hâlâ bizim üçüncü sınıf insan olduğumuzu düşünmekte ve bizi bu şekilde görmekte. Bu saldırıda da bunun aşırı bir etkisi olduğunu düşünüyorum. İnsanın içinde bu duyguların büyüyüp, ‘Neden hâlâ buradasınız, gidin’ demenin dışa vurmuş şekli.”
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“İki halk arasında sorun bulunmaması gerekiyor. Aramızda hâla çok iyi anlaşıp sevdiğimiz Alman arkadaşlarımız da var. Bu dostluğun devam etmesi bizim için önemli. Çünkü biz burada büyüdük. Sonuçta burası bizim ikinci vatanımız. Umarım gelecek, bizim için daha neşeli, birlikte ve ırkçı düşünceler olmadan geçireceğimiz bir Almanya olur.”
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Olayda çok değerli insanları kaybettiklerini, saldırının üzerinden iki hafta geçmesine rağmen üzerlerindeki korku ve tedirginliği hâlâ atamadıklarını belirten serbest meslek sahibi Şahin Öztürk, şöyle dedi: “Ailem ve 7 yaşındaki çocuğum kalkıyor, kapıları kontrol ediyor. Yani çok büyük üzüntü içindeyiz. Hele hele Hanau gibi bir yerde böyle bir şeyin olacağını hiç tahmin etmezdik ama maalesef böyle bir olay oldu. Gerçekten çok üzgünüz, burada çok değerli arkadaşlarımızı kaybettik.”
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“Grimm kardeşlerin yaklaşık 200 yıl önce yaşadığı masallar şehri artık kayıtlarda ‘terör şehri’ olarak geçecek. Bundan sonra da hiçbir şeyin değişeceğini zannetmiyorum. 93 yılından beri bu olaylar devam etmektedir. Alman devletine güvenmiyoruz, bundan sonra da tedbir alacağını zannetmiyorum ve bizim kendi tedbirimizi kendimiz almamız gerekiyor.”
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Öğrenci Dersan Özçelik ise yaşanan terör olayından dolayı büyük üzüntü duyduğunu, olayda yaşamını yitirenlerden birinin ise babasının yakın bir arkadaşı olduğunu söyledi. Bu olaydan sonra artık ailesinin akşam dışarı çıkmasına izin vermediğini belirten Özçelik, şöyle konuştu: “Hanau’da ‘yine bir şey olursa’ diye hepimiz korkuyoruz ama hayat da devam ediyor. Dışarı çıkıyorum ama artık akşamları dışarıda kalamıyorum, sürekli annem arıyor ve eve geri dönmemi istiyor.”
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Almanya’nın Hanau kentinde 19 Şubat gecesi üç iş yerine düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türkiye kökenlinin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti. Irkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R., 72 yaşındaki annesi de öldürdükten sonra intihar etmişti.