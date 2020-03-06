Türkler hâlâ tedirgin: ‘7 yaşındaki çocuğum kapıları kontrol ediyor’

Olayda çok değerli insanları kaybettiklerini, saldırının üzerinden iki hafta geçmesine rağmen üzerlerindeki korku ve tedirginliği hâlâ atamadıklarını belirten serbest meslek sahibi Şahin Öztürk, şöyle dedi: “Ailem ve 7 yaşındaki çocuğum kalkıyor, kapıları kontrol ediyor. Yani çok büyük üzüntü içindeyiz. Hele hele Hanau gibi bir yerde böyle bir şeyin olacağını hiç tahmin etmezdik ama maalesef böyle bir olay oldu. Gerçekten çok üzgünüz, burada çok değerli arkadaşlarımızı kaybettik.”