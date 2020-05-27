Türkiye'ye meteor düştü mü? Göktaşı nedir? Erzincan, Ordu, Trabzon, Sivas'a göktaşı düştü iddiası!

Akşam saatlerinde gök yüzünde parlayan bir cismin düştüğü iddiaları sosyal medyanın gündemine geldi. Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Bingöl,Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Ordu Ünye başta olmak üzere Türkiye'nin bir çok bölgesinde meteor olduğu değerlendirilen cismin görüldüğü iddia edildi. Göktaşı olduğu düşünülen cismin düşme anı kameralara yansırken, Türkiye'de meteor düşüp düşmediği Twitter'da da konuşuldu. Gündeme gelen son dakika haberin ardından 'göktaşı düşen yerler' ve 'meteor düşmesi nedir' sorularının yanıtı merak konusu oldu. Peki, Türkiye'ye meteor mu düştü? Göktaşı nereye düştü? İşte, meteor iddiaları ile ilgili detaylar...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Türkiye'nin bir çok ilinde görülen parıltı şeklindeki aydınlık, vatandaşlara panik yarattı. Göktaşı ve meteor iddiaları gündeme gelirken "göktaşı düştü" şeklindeki ihbarlar üzerine AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri inceleme başlattı. Peki, meteor düşmesi nedir? Göktaşı düşmesi nasıl olur? İşte, Türkiye'de göktaşı düştü iddialarıyla ilgili ayrıntılar...
2
Abone Ol
TÜRKİYE'DE GÖKTAŞI DÜŞTÜ İDDİASI
Akşam saatlerinde gök yüzünde parlayan bir cismin düştüğü götürüldü. Göktaşı olduğu değerlendirilen cisim Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Bingöl,Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere bir çok şehirde göründü. O anı ise Bingöl-Genç karayolunun 8. kilometresinde araçla seyir halinde olan 19 yaşındaki Veysel Sönmez cep telefonu kamerasıyla tesadüfen kaydetti.
3
Abone Ol
Genç ilçesinde haftalık yayın yapan bir gazetede stajyer olarak çalışan Sönmez o anları anlattı. İlçeye dönerken gökyüzünde aleve benzer bir cisim gördüğü belirten Sönmez, daha sonra göktaşı olduğunu öğrendiğini ve Bingöl'e düştüğünü düşündüğü söyledi.
4
Abone Ol
METEOR İDDİALARINA İNCELEME BAŞLATILDI
Sivas’ta bir çok noktadan yapılan “göktaşı düştü” şeklindeki ihbarlar üzerine ekipler arazide inceleme başlattı.
5
Abone Ol
Sivas’ta Gürün, Kangal ve Şarkışla ilçelerinde birçok kişi jandarmayı arayarak “Göktaşı gördük” şeklinde ihbarlarda bulundu.
6
Abone Ol
İhbar üzerine AFAD ve UMKE ekipleri, göktaşının görüldüğü iddia edilen notalarda inceleme başlattı. Sivas’ın Gürün ilçesi ile Kangal ilçesi arasında kalan kırsal alanda AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri alan taraması yaptı.
7
Abone Ol
Yapılan taramada herhangi bir belirtiye rastlanılmadı. Çevrede köylerde yaşayanlar bir ışık huzmesinin karanlığı aydınlatarak düştüğünü söyledi.
8
Abone Ol
METEOR NEDİR?
Meteor düşmesi olduğu iddia edilen görüntüler ardından "meteor" ve "meteor düşmesi" terimleri tekrar gündeme geldi. Göktaşları bazen Dünya’nın atmosferine girer. Atmosfere giren göktaşlarına meteor denir. Genellikle kum tanesiyle çakıl taşı arasındaki büyüklüklerde olan meteorlar atmosferde yanar.
9
Abone Ol
METEOR DÜŞMESİ NEDİR?
Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Gök taşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir. Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşer.