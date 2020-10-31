Türkiye Koronavirüs tablosu son verileri paylaşıldı.. İstanbul'da günlük koronavirüs (corona virus) vaka sayısı kaç? Tüm bölgelerimizde günlük vaka sayıları
Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Tüm bölgelerimizin günlük vaka sayılarının paylaşıldığı tabloda İstanbul'daki vaka artışının sürdüğü dikkat çeken gelişmeler arasında.. İstanbul'da geçtiğimiz haftanın koronavirüs tablosunda vaka sayısı 700 civarındayken, güncellenen listedede 805'e ulaştığı görülüyor. Peki diğer bölgelerimizde son durum nedir? İşte koronavirüs Türkiye tablosundaki son durum ve günlük vaka sayıları
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Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün tespit edilen 2 bin 322 yeni hasta olduğunu belirterek, "Ağır hasta sayımız 2000'e yaklaştı. Salgınla mücadele hem bireysel hem de toplu halde tedbirlere uymaktan geçiyor. Yarın bugünden daha az hastamız olsun istiyorsak hareketliliği üçte birine indirmeliyiz." ifadelerini kullandı.
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Bakan Koca Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu'nda konuştu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dördüncüsü İstanbul'da bir otelde düzenlenen Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu toplantısının açılış töreninde katılımcılara hitap etti.
Koca, konuşmasında pandemi döneminde dijital sistemlerinden faydalanıldığını, Hayat Eve Sığar adlı mobil uygulama ile halkın işlemlerinin kolaylaştırıldığını söyledi.
Yaygın şekilde temaslı takibi yapıldığını dile getiren Koca, "Bugün itibarıyla halen sahada 13 binden fazla filyasyon ekibimiz aktif olarak görev yapmaktadır. Bu ekipler en az 3 kişiden oluşuyor ve tamamına araç tahsis ettik." diye konuştu.
Koca, Türkiye'nin pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü sağlık altyapısı ve mesleğine kendisini adamış fedakar sağlık çalışanlarıyla başarılı bir sınav verdiğini dile getirerek, "Bildiğiniz üzere, maske, tulum, eldiven gibi başlıca koruyucu ekipmanlarının yanında kullandığımız bazı ilaçları ve hayati önemi haiz solunum cihazlarının üretimini de yaptık. Ülkemizde kullandığımız gibi, başta dost ve kardeş ülkeler olmak üzere 150'den fazla ülkeye katkı sağlayarak, yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergiledik." ifadelerini kullandı.
Başta sağlık çalışanları olmak üzere salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sağlık camiasına da başsağlığı dileyen Koca, "Sağlık çalışanlarımızın fedakar çalışmalarını bir nebze olsun taçlandırmak adına, 2021 yılının dünya genelinde 'Sağlık Çalışanları Yılı' olmasına ilişkin teklifimizi diplomatik kanallardan Dünya Sağlık Örgütü'ne de ilettik. Bu teklifimizin kasım ayında gerçekleştirilecek Dünya Sağlık Asamblesinde kabul edilmesini temenni ediyorum." dedi.
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Güncel verilere göre son 24 saatte 136 bin 525 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 322 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 78 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1703 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 322 bin 465'e yükseldi.
Toplam test sayısı 13 milyon 877 bin 705'e ulaştı. Hasta sayısı 373 bin 154, vefat sayısı 10 bin 177, ağır hasta sayısı 1966, aktif hasta sayısı 40 bin 512 oldu.
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Bir önceki güne göre COVID-19 test sayısında ve hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısında artış (sırasıyla %4,6 ve %3,8), entübe edilen yeni hasta sayısında ise azalma görülmüştür (-%7,3).
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Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni hasta değişim yüzdesine bakıldığında; en fazlaazalış Ortadoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleşmiştir
(-%23,2). En fazla artış ise Ege Bölgesinde olup hasta sayısı açısından incelendiğinde bu fark 29 hastadır.
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25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 hasta sayısı kadınlarda38,3, erkeklerde ise 37,2’dir.
Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış BatıMarmara Bölgesindedir (-%29,4). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yenihasta sayısındaki en fazla artış Ortadoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleşmiştir (%40,0)
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Salgınla mücadelede sahada yoğun bir çalışma yürüten filyasyon ekiplerinin de desteklenmesi amacıyla yapılan düzenlemeye göre, Kovid-19 salgını süresince, Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları ve bunların taşra teşkilatının salgınla mücadele faaliyetlerine ilişkin yürüttükleri kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla şoförlük mesleğine yönelik TYP düzenlenebilecek.
"Kovid-19 PCR test sonuçları değiştirildi" iddiasına açıklamaSağlık Bakanlığından, basında çıkan "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR test sonuçlarının değiştirildiği" iddiasına ilişkin, "Habere konu olan test sonucunun Bakanlığımızca yetkilendirilmemiş bir hastane tarafından tanzim edildiği anlaşılmış olup gerekli yasal işlem başlatılmıştır." açıklaması yapıldı.
Kovid-19 testlerinin, Bakanlık tarafından akredite edilen ve Kovid-19 testi çalışmasına izin verilen laboratuvarlarda yapıldığı vurgulanan açıklamada, bu testlere ait tüm süreçlerin Pandemi Yönetim Sistemi üzerinden uçtan uca takip edildiği ve test sonuçlarının anında Bakanlık veri tabanına aktarıldığı ifade edildi.
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Kovid-19 yenenler Kızılay'a 20 bin ünite 'immün plazma' bağışında bulundu
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "Mart ayından bugüne kadar 20 bin civarında bağışçımız immün plazma bağışı yaptı. Bu bağışlardan 45 bini aşkın immün plazma bileşeni oluşturuldu, hastalarımıza nakledildi." dedi.
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yeni tip koronavirüsle mücadelede (Kovid-19) immün plazma bağışının önemli olduğunun altını çizerek, "Mart ayından bugüne kadar 20 bin civarında bağışçımız immün plazma bağışı yaptı. Bu bağışlardan 45 bini aşkın immün plazma bileşeni oluşturuldu, hastalarımıza nakledildi." dedi.
Kınık, AA muhabirine, Türk Kızılayın salgınla mücadelede önemli bir vazife üstlendiğini, kan bağışının azalmaması için çalışmalara titizlikle devam ettiğini söyledi.
Kış mevsiminin yaklaştığı bugünlerde kan bağışına daha fazla ihtiyaç duyduklarına dikkati çeken Kınık, "Kış aylarında artacak olan hasta ve ameliyat sayısı nedeniyle vatandaşların kan ve immün plazma bağışına bu aralar daha fazla duyarlı olmaları gerekiyor.
Stoklarımız asgari stoklar seviyesinin üzerinde, altında değil ama önümüzdeki günler düşünüldüğünde kan bağışının da artması gerekiyor." ifadesini kullandı.
Bu süreçte vatandaşların daha duyarlı olmasını istediklerini vurgulayan Kınık, Kızılayın "kanver.org" sitesinden en yakın 300 kan bağışı noktasının öğrenilebileceğini ve online randevu da alınarak bağışta bulunulabileceğini bildirdi.
Vatandaşların kan verme işleminin sadece 15 dakika sürdüğünü hatırlatan Kınık, çok kritik bir destek olan kan bağışının büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi.
"45 bini aşkın immün plazma bileşeni oluşturuldu"
İmmün plazmanın Kovid-19 hastalığı geçirmiş, vücudunda mikro organizma kalmamış, kanında antikor bulunan belirli yaş gruplarındaki, hastalığı bulunmayan insanlardan ve doğum yapmamış kadınlardan alındığını aktaran Kınık, Kovid-19 geçirmiş olan ve immün plazma bağışlama özelliği bulunan hastaların listelerinin Sağlık Bakanlığınca Kızılay ile paylaşıldığını söyledi.
Kınık, vatandaşlara hem kan hem de immün plazma bağışı çağrısında bulunarak, şöyle konuştu:
"Mart ayından bugüne kadar 20 bin civarında bağışçımız immün plazma bağışı yaptı. Bu bağışlardan 45 bine aşkın immün plazma bileşeni oluşturuldu, hastalarımıza nakledildi.
Bugün Türkiye'de Kovid-19'dan ölüm oranları düşük seviyelerde seyrediyorsa, doluluk oranları azsa, yoğun bakıma gidişat noktasında azalma olmuşsa, bu konuda immün plazma kan bağışının çok önemli bir etkisi var. Tabi bu Sağlık Bakanlığımız ve sağlık çalışanları ordumuzun iyi uygulamasıyla beraber başarıya ulaşmıştır. Şunu unutmamak gerekir ki kana sürekli ihtiyaç duyuluyor."
Kovid-19'da mücadelenin topyekun milletçe verilen bir seferberlik olduğunu belirten Kınık, ne kadar az hasta olursa sağlık personelini ve sağlık sistemindeki yükün de o kadar azalacağını kaydetti.