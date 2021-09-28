TÜBİTAK Star bursu nedir, kimlere başvuru yapabilir? İşte TÜBİTAK Star bursu başvuru tarihleri ve şartları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası TÜBİTAK tarafından sağlanan Star bursuyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı, açıklamasında “''Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız da STAR bursu olan TÜBİTAK stajyer araştırma uygulamasını başlattı. STAR Burs programını, 1500 öğrenci için yeniden açıyoruz.'' ifadelerine yer verdi. Peki, TÜBİTAK Star bursu nedir, kimlere başvuru yapabilir? İşte TÜBİTAK Star bursu başvuru tarihleri ve şartları...
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1
TUBİTAK STAR bursuyla ilgili şu bilgileri veriyor; "Nitelikli insan kaynağının ülkemize kazandırılması hedefimiz doğrultusunda, lisans öğrencilerimizin Ar-Ge kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmeleri amacıyla STAR Programı hazırlanmıştır.
STAR**, Stajyer Araştırmacı Burs Programı kapsamında Lisans Öğrencilerine Yönelik Araştırma Projeleri çağrısına başvuran ve/veya bu programdan destek almaya hak kazanan ve destek alan kişilerle ilgili işlem ve yükümlülükleri kapsar.TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerine star.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilir."
2
TÜBİTAK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
TÜBİTAK burs başvuruları 2021 yılı için 2. kez yapılacak. TÜBİTAK'ın internet sitesinden yayınlanan duyuruya göre TÜBİTAK burs başvuruları 25 Ekim - 12 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak.
3
STAR BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden çevrim içi olarak yapılır. Elektronik başvuru sistemine yüklenen dosyaların açıldığının ve doğruluğunun başvuru sahibi tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Çevrim içi başvuru haricinde BİDEB’e e-posta/posta ile veya başvuruların kapanmasından sonra gönderilen belgeler değerlendirmeye alınmaz.
4
Başvuru Koşulları
T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak,
Herhangi bir kurum/kuruluşta tam veya kısmi zamanlı çalışmıyor olmak,
Türkiye’de lisans derecesi veren bir programda kayıtlı olmak,
OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak,
Özel öğrenci statüsünde olanlar ve pasif öğrenciler (kaydı dondurulmuş vb.) bu kapsamında bursiyer olamaz.