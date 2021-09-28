TÜBİTAK Star bursu nedir, kimlere başvuru yapabilir? İşte TÜBİTAK Star bursu başvuru tarihleri ve şartları

Başvuru Koşulları T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak,



Herhangi bir kurum/kuruluşta tam veya kısmi zamanlı çalışmıyor olmak,



Türkiye’de lisans derecesi veren bir programda kayıtlı olmak,



OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak,



Özel öğrenci statüsünde olanlar ve pasif öğrenciler (kaydı dondurulmuş vb.) bu kapsamında bursiyer olamaz.