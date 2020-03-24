TRT EBA frekans bilgileri ve uzaktan eğitim canlı yayın! Giriş yapmadan EBA TV canlı yayın izleme ekranı

İnternet üzerinden TRT EBA canlı yayını, ders programı içerisinde yer alan konular hakkında uzaktan eğitim almak isteyen öğrencilerin odak noktası oldu. Eba.gov.tr üzerinden giriş yaparak canlı yayın izleyebilecek olan öğrenciler, televizyonları aracılığıyla TRT EBA frekans ayarını yaparak canlı yayını izleyebilecekler. Televizyonlarında frekans ayarı yapamayan öğrenciler ise TRT'nin online platformu üzerinden dersleri canlı yayın olarak ya da bölüm bölüm izleyebilecek. Peki, TRT EBA uzaktan eğitim canlı yayını nasıl izlenir? İşte, TRT EBA frekans bilgileri ve internet üzerinden canlı yayın detayları



EBA CANLI YAYIN İZLE



Hemen her kesimi tehdit eden Corona Virüsü nedeniyle ara verilen okullar, EBA uzaktan eğitim ekranı üzerinden derslere devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan EBA TV canlı yayın ekranı aracılığıyla okumakta oldukları sınıfın derslerini görebilecek olan öğrenciler, bakanlığın belirlediği saat dilimlerinde bilgisayar ya da televizyon başında olacak. EBA frekans bilgileri girilen televizyonlardan izlenebilecek olan EBA canlı yayını, internet ve bilgisayarı bulunan öğrenciler tarafından ise bilgisayar üzerinden takip edilebilecek. Televizyonlarında EBA canlı yayın kanalı olmayan öğrenciler ise uydu alıcısı ayarlarından kanal ekleme işlemini çok basit yollarla tamamlayabilecek.



3 farklı kanaldan yapılacak olan EBA TV canlı yayın programı, 3 HD (Yüksek Çözünürlüklü) ve 3 SD (Standart Çözünürlüklü) olmak üzere toplam 6 farklı kanaldan izlenebilecek. EBA TV İlkokul canlı yayını, EBA TV Ortaokul canlı yayını ve EBA TV Lise canlı yayını olmak üzere de uzaktan eğitim üç ayrı kanala bölünmüş olacak. Öğrenciler, yayın akışı ve ders programı bilgilerine EBA üzerinden ulaşabileceği gibi her akşam yayın sonunda da sonraki günün ders programı hakkında bilgi edinebilecek.



EBA canlı yayını eba.gov.tr üzerinden de takip edilebilecek. Ancak, sistemlerde oluşabilecek olası bir yoğunluğu önlemek için her sınıfın sistemden yararlanabileceği özel bir saat aralığı olacak. Örneğin 5.sınıf öğrencileri saat 09 ila 11 saatleri arasında sisteme girebilecekken, 7.sınıf öğrencileri 11 ila 13 arasında sistemde çevrimiçi olabilecek. Bu durum günlere göre değişkenlik gösterecek.



EBA canlı yayını TV üzerinden ise belirlenen frekanslar ve saat aralıklarında anlık olarak izlenebilecek.



EBA canlı yayını için frekans ayarı ve EBA.gov.tr girişi ile canlı yayın izleme sistemi hakkında detaylı bilgiler için lütfen sonraki sayfaya geçiniz…