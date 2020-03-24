TRT EBA frekans bilgileri ve uzaktan eğitim canlı yayın! Giriş yapmadan EBA TV canlı yayın izleme ekranı
EBA canlı TV online eğitim başladı. 81 ilde okuyan öğrencileri yakından ilgilendiren EBA canlı yayın frekans bilgileri, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile paylaşıldı. Uzaktan eğitim sürecini EBA TV canlı yayını üzerinden gerçekleştirecek olan Milli Eğitim Bakanlığı, EBA öğrenci girişi yapan öğrencilerin eğitimlere kolayca ulaşabilmelerine imkan tanıyacak.Olası bir yoğunluk durumuyla karşılaşılması ihtimaline karşılık, her sınıfın gün içerisinde ders saatleri farklı olacak. Peki, giriş yapmadan EBA canlı yayını TRT üzerinden nasıl izlenebilecek? İşte, TRT EBA frekans bilgileri ve internet üzerinden giriş yapma gerekliliği bulunmadan EBA TV canlı yayını...
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İnternet üzerinden TRT EBA canlı yayını, ders programı içerisinde yer alan konular hakkında uzaktan eğitim almak isteyen öğrencilerin odak noktası oldu. Eba.gov.tr üzerinden giriş yaparak canlı yayın izleyebilecek olan öğrenciler, televizyonları aracılığıyla TRT EBA frekans ayarını yaparak canlı yayını izleyebilecekler. Televizyonlarında frekans ayarı yapamayan öğrenciler ise TRT'nin online platformu üzerinden dersleri canlı yayın olarak ya da bölüm bölüm izleyebilecek. Peki, TRT EBA uzaktan eğitim canlı yayını nasıl izlenir? İşte, TRT EBA frekans bilgileri ve internet üzerinden canlı yayın detayları
EBA CANLI YAYIN İZLE
Hemen her kesimi tehdit eden Corona Virüsü nedeniyle ara verilen okullar, EBA uzaktan eğitim ekranı üzerinden derslere devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan EBA TV canlı yayın ekranı aracılığıyla okumakta oldukları sınıfın derslerini görebilecek olan öğrenciler, bakanlığın belirlediği saat dilimlerinde bilgisayar ya da televizyon başında olacak. EBA frekans bilgileri girilen televizyonlardan izlenebilecek olan EBA canlı yayını, internet ve bilgisayarı bulunan öğrenciler tarafından ise bilgisayar üzerinden takip edilebilecek. Televizyonlarında EBA canlı yayın kanalı olmayan öğrenciler ise uydu alıcısı ayarlarından kanal ekleme işlemini çok basit yollarla tamamlayabilecek.
3 farklı kanaldan yapılacak olan EBA TV canlı yayın programı, 3 HD (Yüksek Çözünürlüklü) ve 3 SD (Standart Çözünürlüklü) olmak üzere toplam 6 farklı kanaldan izlenebilecek. EBA TV İlkokul canlı yayını, EBA TV Ortaokul canlı yayını ve EBA TV Lise canlı yayını olmak üzere de uzaktan eğitim üç ayrı kanala bölünmüş olacak. Öğrenciler, yayın akışı ve ders programı bilgilerine EBA üzerinden ulaşabileceği gibi her akşam yayın sonunda da sonraki günün ders programı hakkında bilgi edinebilecek.
EBA canlı yayını eba.gov.tr üzerinden de takip edilebilecek. Ancak, sistemlerde oluşabilecek olası bir yoğunluğu önlemek için her sınıfın sistemden yararlanabileceği özel bir saat aralığı olacak. Örneğin 5.sınıf öğrencileri saat 09 ila 11 saatleri arasında sisteme girebilecekken, 7.sınıf öğrencileri 11 ila 13 arasında sistemde çevrimiçi olabilecek. Bu durum günlere göre değişkenlik gösterecek.
EBA canlı yayını TV üzerinden ise belirlenen frekanslar ve saat aralıklarında anlık olarak izlenebilecek.
EBA canlı yayını için frekans ayarı ve EBA.gov.tr girişi ile canlı yayın izleme sistemi hakkında detaylı bilgiler için lütfen sonraki sayfaya geçiniz…
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EBA dersleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği ders programı aracılığıyla izlenebilecek. Öğrenciler ders programına göre EBA.gov.tr ekranına girerek uzaktan eğitimlerini alabilecek.
EBA eğitimlerini televizyonunuzdan izlemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
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EBA TV FREKANS AYARI BİLGİLERİ
HD ve SD yayın frekans bilgilerini videoda anlatıldığı gibi uygulayabilir, kanalınızı uydu alıcınıza ekleyebilirsiniz.
HD YAYIN frekans bilgileri:
Alış frekansı :12.084 MHz
Polarizasyon : Yatay (H)
Sembol oranı : 13.750
FEC : 2/3
HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.
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SD YAYIN frekans bilgileri:
Alış frekansı :11.916 MHz
Polarizasyon : Dikey (V)
Sembol oranı : 30.000
FEC : 3/4
SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.
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TKGS (TURKSAT KANAL GÜNCELLEME SİSTEMİ) SİSTEMİ OLMAYAN CİHAZLARDA SD (STANDART ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ) KANAL BULMA NASIL YAPILACAK?
Eylül 2014’te TURKSAT-4A frekans geçişinde uydu alıcısı ya da uydu alıcılı TV’lerinde tarama gerçekleştiren ve hiçbir kanalı sonrasında listesinden silmeyen kullanıcılar SD yayınları herhangi bir ilave işleme gerek duymaksızın izleyebilecektir. Eğer kullanıcı 11916 frekansında geçmişte taradığı kanalları sildiyse 11916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametrelerini uydu alıcısı ya da uydu alıcılı TV’sine girerek manuel tarama yöntemiyle ya da TURKSAT’ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama ) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD ve EBA TV Lise SD yayınları bulunabilir.
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TKGS (TURKSAT KANAL GÜNCELLEME SİSTEMİ) SİSTEMİ OLMAYAN CİHAZLARDA HD (YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ) KANAL BULMA NASIL YAPILACAK?
Uydu alıcılarında ya da uydu alıcılı TV’lerde 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametrelerini girerek manuel (elle) tarama yöntemi ya da TURKSAT’ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama ) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD ve EBA TV Lise HD yayınları bulunabilir.
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TÜRKSAT KABLO TV KANAL NUMARALARI
EBA TV İlkokul HD 465. kanalda, EBA TV Ortaokul HD 466. kanalda, EBA TV Lise HD 467. kanalda yayına verilecektir. EBA TV İlkokul SD 932. kanalda, EBA TV Ortaokul SD 933. kanalda, EBA TV Lise SD 934. kanalda yayına verilecektir.
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EBA canlı yayın frekansları haricinde dijital platform kanal bilgilerini bu görsel üzerinden görüntüleyebilirsiniz.