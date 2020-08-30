TRT EBA TV frekans ayarı nasıl yapılır? İşte EBA TV izleme ekranı
Yeni eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle başlıyor Milli Eğitim Bakanlığınca yeni eğitim öğretim dönemi, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos Pazartesi günü başlatılacak. Milyonlarca öğrenci ve velisi de EBA TV hakkında araştırmalarına hız verdi. Peki, TRT EBA TV frekans ayarı nasıl yapılır?
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'TRT EBA TV frekans ayarı nasıl yapılır?' sorusu milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Yaklaşık iki hafta sürecek uzaktan eğitim dönemine başlanmasına kısa bir süre kala, EBA TV'ye ilişkin araştırmalarına hız veren öğrenciler, kanalın frekans bilgilerini sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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TRT'den yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise'yi 18 milyon öğrencinin hizmetine sunarak, çocukların okul ve dersleriyle bağlantılarının kopmamasını sağlayan TRT, hazırlık dönemi için ders çekimlerini bitirdi.
Yaz dönemi yayınlarında derslerin yanı sıra "Tasarım ve Beceri Atölyeleri" programı, TRT EBA TV'nin üç kanalında da ekranlara geldi. Sanat, kültür, bilim, spor ve yaşam becerileri gibi çocukların yeteneklerini yakından ilgilendiren alanlarda birçok program izleyiciyle buluştu.
Velilere yönelik "Bizden" programı, öğretmenlere rehberlik eden "Öğretmenler Odası" ve özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların katıldığı yarışma programı "Hazır Mısın?", TRT EBA TV’nin özgün programları arasında yer aldı.
Bugüne dek 3 bin 344 ders ve etkinlik yayımlayan TRT EBA TV, 21 Eylül'de başlayacak yeni dönem yayınlarında kullanılmak üzere 4 bini aşkın video çekimine başladı. TRT EBA TV kanallarında ders yayınları dışında öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik içerikler sunan "Tasarım ve Beceri Atölyeleri", "Özel Eğitim", "Bizden", "Hazır Mısın?" ve "Öğretmenler Odası" programları da devam edecek.
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EBA TV İlkokul HD 465. kanalda, EBA TV Ortaokul HD 466. kanalda, EBA TV Lise HD 467. kanalda yayına verilecektir. EBA TV İlkokul SD 932. kanalda, EBA TV Ortaokul SD 933. kanalda, EBA TV Lise SD 934. kanalda yayına veriliyor. İşte canlı yayın izleme linkleri
EBA CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR? Öğrenciler, TRT-EBA TV ve eba.gov.tr üzerinden, yayın akışı ve ders programını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarının hangi gün ve saatte yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını izleyebiliyorlar. EBA TV İLKOKUL CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ