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Tokat, Sivas, ve Yozgat'da okullar yarın tatil mi? İşte son dakika kar tatili haberleri!

#Hava Durumu#Kar Tatili#Okul Tatili

Türkiye'de etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi. Tokat, Sivas, ve Yozgat'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerinde eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Konuya dair bilgi almak isteyen öğrenciler ve aileleri, valiliklerden yapılan açıklamalara odaklandı. Peki, Tokat, Sivas, ve Yozgat'da okullar yarın tatil mi?

1/4Tokat, Sivas, ve Yozgatda okullar yarın tatil mi İşte son dakika kar tatili haberleri

Kar nedeniyle 55 ilde eğitime ara verilirken Meteoroloji hava durumu raporunda yeni uyarılarda bulundu. Son rapora göre bugün Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. İşte, Tokat, Sivas, ve Yozgat'ta 20 Ocak'ta okulların tatil durumu...

2/4Tokat, Sivas, ve Yozgatda okullar yarın tatil mi İşte son dakika kar tatili haberleri

Tokat, Sivas, ve Yozgat'da okullarda eğitime 1 gün (19 Ocak) ara verilmişti. Yarın yani 20 Ocak Perşembe günü hakkında ise henüz resmi bir açıklama yok.

3/4Tokat, Sivas, ve Yozgatda okullar yarın tatil mi İşte son dakika kar tatili haberleri

Söz konusu illerin valiliklerinden günün ilerleyen saatlerinde açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

4/4SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve Kar şeklinde görülmesi, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'de 6-8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

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#Hava Durumu#Kar Tatili#Okul Tatili