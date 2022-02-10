THY kabin memuru alımı başvuruları ne zaman bitecek? Süre uzatıldı

THY'de 1000 kadın kabin memuru işe alım süresi uzatıldı. Havacılık sektörünü derinden etkileyen koronavirüs salgınına rağmen istihdam bakımından küçülmeye gitmeyen Türk Hava Yolları (THY), bin kadın kabin memuru işe alımı için yeni bir ilan açtığını duyurmuştu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Abdulkerim Çay, "Bu cuma sona erecek başvuruları pazartesi gününe kadar uzattık" dedi.
Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye internet adresinden ulaşabilecekler. Havayolu şirketine yeni katılacak adaylar hem ülkelerin eşsiz özelliklerini keşfetmenin yanı sıra, özel sağlık sigortası hem kendileri hem de aile üyeleri indirimli seyahat imkanına sahip olacak.
Konuyla ilgili olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, “Malumunuz olduğu üzere pandemi dönemini en verimli şekilde geçiren hava yollarından biri Türk Hava Yolları oldu. Pandemi sonrasında da büyümeye hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde bin kadın kabin memuru alacağız. Kariyer.thy.com üzerinden açılan ilana başvurabilirler. Tabii ki belli standartta İngilizce arıyoruz. O bakımdan başvuran arkadaşların İngilizce sınavlarında geçmeleri gerekiyor. Eğitim süreçlerini tamamlayan arkadaşlar kısa zamanda uçuşa başlayacaklar. Başladıklarında aylık 10.000 TL'nin üzerinde ücret alacaklar. Bu kapsamda kadın arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz. Başvuruyu üç gün daha uzattık. Normalde başvurularımız cuma günü bu cuma bitiyor idi ancak Pazartesi gününe kadar uzatıyoruz” diye konuştu.