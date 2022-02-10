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THY kabin memuru alımı başvuruları ne zaman bitecek? Süre uzatıldı

#THY#Personel Alımı#Kabin Memuru

12 bin üzerinde kabin memuru ile uçuş operasyonlarını sürdüren THY, istihdamı artırmak için yeni bir alım gerçekleştiriyor. Bin kadın kabin memurunun işe alınacağını açıklayan THY iş ilanı yayımladı. Türk Hava Yolları’nın resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy.com üzerinden açılan ilana göre, 1 Ocak 1992 – 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadın adaylar başvuru yapabilecek. Peki, THY kabin memuru alımı başvuruları ne zaman bitecek?

1/3THY kabin memuru alımı başvuruları ne zaman bitecek Süre uzatıldı

THY'de 1000 kadın kabin memuru işe alım süresi uzatıldı. Havacılık sektörünü derinden etkileyen koronavirüs salgınına rağmen istihdam bakımından küçülmeye gitmeyen Türk Hava Yolları (THY), bin kadın kabin memuru işe alımı için yeni bir ilan açtığını duyurmuştu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Abdulkerim Çay, "Bu cuma sona erecek başvuruları pazartesi gününe kadar uzattık" dedi.

2/3THY kabin memuru alımı başvuruları ne zaman bitecek Süre uzatıldı

Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye internet adresinden ulaşabilecekler. Havayolu şirketine yeni katılacak adaylar hem ülkelerin eşsiz özelliklerini keşfetmenin yanı sıra, özel sağlık sigortası hem kendileri hem de aile üyeleri indirimli seyahat imkanına sahip olacak.

3/3“İNGİLİZCE SINAVINDAN GEÇMELERİ GEREKİYOR”

“İNGİLİZCE SINAVINDAN GEÇMELERİ GEREKİYOR”

Konuyla ilgili olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, “Malumunuz olduğu üzere pandemi dönemini en verimli şekilde geçiren hava yollarından biri Türk Hava Yolları oldu. Pandemi sonrasında da büyümeye hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde bin kadın kabin memuru alacağız. Kariyer.thy.com üzerinden açılan ilana başvurabilirler. Tabii ki belli standartta İngilizce arıyoruz. O bakımdan başvuran arkadaşların İngilizce sınavlarında geçmeleri gerekiyor. Eğitim süreçlerini tamamlayan arkadaşlar kısa zamanda uçuşa başlayacaklar. Başladıklarında aylık 10.000 TL'nin üzerinde ücret alacaklar. Bu kapsamda kadın arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz. Başvuruyu üç gün daha uzattık. Normalde başvurularımız cuma günü bu cuma bitiyor idi ancak Pazartesi gününe kadar uzatıyoruz” diye konuştu.

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#THY#Personel Alımı#Kabin Memuru