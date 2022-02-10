THY kabin memuru alımı başvuruları ne zaman bitecek? Süre uzatıldı

“İNGİLİZCE SINAVINDAN GEÇMELERİ GEREKİYOR”

Konuyla ilgili olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, “Malumunuz olduğu üzere pandemi dönemini en verimli şekilde geçiren hava yollarından biri Türk Hava Yolları oldu. Pandemi sonrasında da büyümeye hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde bin kadın kabin memuru alacağız. Kariyer.thy.com üzerinden açılan ilana başvurabilirler. Tabii ki belli standartta İngilizce arıyoruz. O bakımdan başvuran arkadaşların İngilizce sınavlarında geçmeleri gerekiyor. Eğitim süreçlerini tamamlayan arkadaşlar kısa zamanda uçuşa başlayacaklar. Başladıklarında aylık 10.000 TL'nin üzerinde ücret alacaklar. Bu kapsamda kadın arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz. Başvuruyu üç gün daha uzattık. Normalde başvurularımız cuma günü bu cuma bitiyor idi ancak Pazartesi gününe kadar uzatıyoruz” diye konuştu.