hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Reuters,AP,AFP
The Times görüntüleri yayınladı! Yunanistan'ın insanlık dışı oyunu ifşa oldu
Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki insanlık dışı oyununu ABD basınından Wall Street Journal manşetlere taşımıştı. Yunanistan'a en ağır darbe ise bugün İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Times'tan geldi...
Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü.Aynı görüntüyü İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Times da manşetlerine taşıdı.
Erkek, kadın ve çocuklarla dolu olan göçmen teknesinin yolu maskeli şahısların kullandığı bot tarafından kesiliyor. Göçmen botunun botunu çıkaran maskeliler botu akıntıda sürüklenmeye bırakıyorlar.
İŞTE O İNSANLIK DIŞI GÖRÜNTÜLER:
This is happening NOW at Europe’s borders! Masked men attack people in distress in Greek waters, making waves before leaving again. Listen to their voices: ‘we will die’, ‘mama, mama’. — Alarm Phone (@alarm_phone) June 4, 2020
Shame on Europe! Stop the violence! Rescue now! @HCoastGuard @UNHCRGreece @EU_Commission pic.twitter.com/8fMNXxAnXX
This is happening NOW at Europe’s borders! Masked men attack people in distress in Greek waters, making waves before leaving again. Listen to their voices: ‘we will die’, ‘mama, mama’.
Shame on Europe! Stop the violence! Rescue now! @HCoastGuard @UNHCRGreece @EU_Commission pic.twitter.com/8fMNXxAnXX