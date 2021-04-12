Teravih namazı saat kaçta? Evde ilk teravih namazı ne zaman kılınır? İşte, il il teravih saatleri

Teravih namazı her yıl ramazan ayı boyunca kılınıyor. Bu yıl yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gölgesinde ihya edilecek 11 ayın sultanı olan ramazan ayı nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Müslümanlar bu ay boyunca oruç ibadetini yerine getirecekler. Bu yıl alınan önlemler neticesinde evlerde kılınacak teravih namazının, ilk olarak hangi tarihte eda edileceği merak ediliyor. Peki, 2021'de ilk teravih namazı ne zaman kılınacak? İşte detaylar



