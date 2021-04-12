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Haber Giriş: 12 Nisan 2021 - 19:30 | 

Teravih namazı saat kaçta? Evde ilk teravih namazı ne zaman kılınır? İşte, il il teravih saatleri

Teravih namazı saatleri Ramazan ayının gelmesi ile beraber gündemde yer almaya başladı. Müslümanların heyecanla beklediği Ramazan 13 Nisan tarihinde başlayacak. Bu yıl ilk teravih ne zaman kılacağını merak eden Müslümanlar, Diyanet'in il il teravih namazı saatleri üzerinden bilgi alacaklar. Müslümanlar 12 Nisan gecesi ilk teravih namazını kılacaklar. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il teravih namazı saatleri ile ilgili ayrıntılar.

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Teravih namazı her yıl ramazan ayı boyunca kılınıyor. Bu yıl yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gölgesinde ihya edilecek 11 ayın sultanı olan ramazan ayı nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Müslümanlar bu ay boyunca oruç ibadetini yerine getirecekler. Bu yıl alınan önlemler neticesinde evlerde kılınacak teravih namazının, ilk olarak hangi tarihte eda edileceği merak ediliyor. Peki, 2021'de ilk teravih namazı ne zaman kılınacak? İşte detaylar

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Ramazan ayı 13 Nisan günü başlayıp 12 Mayıs günü son bulacak. Ramazan Bayramı’nın 1. günü ise 13 Mayıs'a denk geliyor.

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Müslümanlar 12 Nisan gecesi ilk teravih namazını kılacak. 13 Nisan günü yılın ilk orucunu tutulacak.

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