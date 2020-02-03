Telefonlarda kullandığınız emojiler değişecek! Bakın neler geliyor?

Emojiler değişiyor... Kademeli olarak kullanıma sunulmaya başlanan yüzlerce emoji ilk kez ortaya çıktı. Bakın telefonunuzda artık hangi emojileri kullanacaksınız?Göz yaşı emojilerine bir yenisi daha ekleniyor; bu kez mutluluk göz yaşlarını böyle ifade edeceğiz...'Olmuş' anlamına gelen bu işaret de emojilerin arasında yerini alıyor...Biberonu ağzında bebeğiyle bir anne emojisiElbette bu emojinin erkekler için olanı da var!Kalp ve akciğer emojileriKara kedi ve saksıda çiçek emojisi...Kullandığımız emojilerin arasında kutup ayısı da olacak!Ve soyları tükenen mamut emojisi...Solucan, taş ve tahta parçası emojisi...Mezar taşı emojisi...Uykusu gelmiş emojiRehber köpekTekerlekli sandalye kullanan insanlarProtez kol ve protez bacakİşitme güçlüğü çekenlerGörme engelliAyrıca yeni hayvan türleri ve araçlar da emoji olarak geliyor...Flamingo