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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 03 Şubat 2020 - 08:05, /

Telefonlarda kullandığınız emojiler değişecek! Bakın neler geliyor?

Bugünden itibaren yeni emojiler hayatımıza giriyor. Ancak bu kez gerçekten de emojiler pek çok insana dokunmayı başaracak.

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1

Emojiler değişiyor... Kademeli olarak kullanıma sunulmaya başlanan yüzlerce emoji ilk kez ortaya çıktı. Bakın telefonunuzda artık hangi emojileri kullanacaksınız?

2

Göz yaşı emojilerine bir yenisi daha ekleniyor; bu kez mutluluk göz yaşlarını böyle ifade edeceğiz...

3

'Olmuş' anlamına gelen bu işaret de emojilerin arasında yerini alıyor...

4

Biberonu ağzında bebeğiyle bir anne emojisi

5

Elbette bu emojinin erkekler için olanı da var!

6

Kalp ve akciğer emojileri

7

Kara kedi ve saksıda çiçek emojisi...

8

Kullandığımız emojilerin arasında kutup ayısı da olacak!

9

Ve soyları tükenen mamut emojisi...

10

Solucan, taş ve tahta parçası emojisi...

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Mezar taşı emojisi...

12

Uykusu gelmiş emoji

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Rehber köpek

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Tekerlekli sandalye kullanan insanlar

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Protez kol ve protez bacak

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İşitme güçlüğü çekenler

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Görme engelli

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Ayrıca yeni hayvan türleri ve araçlar da emoji olarak geliyor...

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Flamingo

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