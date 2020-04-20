Telefondan silinmesi gereken uygulamalar hakkında Google'dan uyarı!

Telefondan silinmesi gereken uygulamalar tehlike saçması dolayısıyla arama motoru Google tarafından kullanıcılarla paylaşıldı. Cihazlarda yer alan özel bilgileri depolayan ve üçüncü parti uygulamalar ya da kişilerle paylaşan uygulamalar, görünürde kamera uygulaması ya da cihaz hızlandırma işlevi gibi dursalar da aslında cihazınızdaki pek çok veriyi elde edebiliyor. Peki, Google tarafından uyarılan telefondan silinmesi gereken uygulamalar hangileri? İşte, tek tek fotoğrafları ile listelenen silinmesi gereken uygulamalar listesi