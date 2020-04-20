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Teknoloji
Haber Giriş: 20 Nisan 2020 - 10:42,

Telefondan silinmesi gereken uygulamalar hakkında Google'dan uyarı!

Android yazılımının da sahibi olan ünlü arama motoru Google, telefondan silinmesi gereken uygulamalar hakkında önemli uyarılarda bulundu. Masum görünen ancak kredi kartı bilgilerini çalma, telefon görüşmelerinin kaydının tutulması ve kişisel bilgileri çalma gibi işlevleri barındıran uygulamalar, cihazlarda adeta tehlike saçıyor. Peki, telefondan silinmesi gereken uygulamalar arasında hangileri yer alıyor? İşte, isimleriyle birlikte ne gibi casusluk yaptığı detaylarının de yer aldığı telefondan silinmesi gereken uygulamalar hakkında detaylı bilgiler

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1

Telefondan silinmesi gereken uygulamalar tehlike saçması dolayısıyla arama motoru Google tarafından kullanıcılarla paylaşıldı. Cihazlarda yer alan özel bilgileri depolayan ve üçüncü parti uygulamalar ya da kişilerle paylaşan uygulamalar, görünürde kamera uygulaması ya da cihaz hızlandırma işlevi gibi dursalar da aslında cihazınızdaki pek çok veriyi elde edebiliyor. Peki, Google tarafından uyarılan telefondan silinmesi gereken uygulamalar hangileri? İşte, tek tek fotoğrafları ile listelenen silinmesi gereken uygulamalar listesi

2

SmartSwipe

Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.

3

Call Recorder:

Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

4

Realtime Booster

Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

5

Pro Camera Beauty

6

Artistic effect Filter

7

Beauty Camera

8

Cartoon Art Photo

9

Emoji Camera

10

Art Editor

11

Selfie Camera Pro

12

Horizon Beauty Camera

13

Super Camera

14

Art Effects for Photo

15

Awesome Cartoon Art

16

Art Filter Photo

17

Art Filter Photo Effects

18

Cartoon Effect

19

Art Effect

20

Photo Editor

21

Wallpapers HD

22

Magic Art Filter Photo Editor

23

Fill Art Photo Editor

24

ArtFlipPhotoEditing

25

Art Filter

26

Cartoon Art Photo

27

Prizma Photo Effect

28

Cartoon Art Photo Filter

29

Art Filter Photo Editor

30

Pixture

31

Art Effect

32

Photo Art Effect

33

Cartoon Photo Filter

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