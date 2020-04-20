Telefondan silinmesi gereken uygulamalar hakkında Google'dan uyarı!
Android yazılımının da sahibi olan ünlü arama motoru Google, telefondan silinmesi gereken uygulamalar hakkında önemli uyarılarda bulundu. Masum görünen ancak kredi kartı bilgilerini çalma, telefon görüşmelerinin kaydının tutulması ve kişisel bilgileri çalma gibi işlevleri barındıran uygulamalar, cihazlarda adeta tehlike saçıyor. Peki, telefondan silinmesi gereken uygulamalar arasında hangileri yer alıyor? İşte, isimleriyle birlikte ne gibi casusluk yaptığı detaylarının de yer aldığı telefondan silinmesi gereken uygulamalar hakkında detaylı bilgiler
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1
Telefondan silinmesi gereken uygulamalar tehlike saçması dolayısıyla arama motoru Google tarafından kullanıcılarla paylaşıldı. Cihazlarda yer alan özel bilgileri depolayan ve üçüncü parti uygulamalar ya da kişilerle paylaşan uygulamalar, görünürde kamera uygulaması ya da cihaz hızlandırma işlevi gibi dursalar da aslında cihazınızdaki pek çok veriyi elde edebiliyor. Peki, Google tarafından uyarılan telefondan silinmesi gereken uygulamalar hangileri? İşte, tek tek fotoğrafları ile listelenen silinmesi gereken uygulamalar listesi
2
SmartSwipe
Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.
3
Call Recorder:
Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.
4
Realtime Booster
Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!