Telafi eğitimi kaç gün, ay olacak? Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk canlı yayında açıkladı!
Okulların açılacağı tarih merak edilirken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında telafi eğitimiyle ilgili net açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, daha önce okulların açılacağı tarihin 30 Nisan'ı işaret edildiğinin hatırlatılması üzerine, bunun MEB'in sonlandıracağı bir süreç olmadığını söyledi. Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da okulların açılacağı tarihle ilgili son dakika bilgiler verdi. Açıklamalar sonrası, veli, öğrenci ve eğitimciler okullar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, telafi eğitimi kaç ay sürecek ve nasıl olacak? Okullar 30 Nisan'da açılacak mı? İşte, Bakan Selçuk'un son dakika yaptığı değerlendirmeden öne çıkanlar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Okullar ne zaman açılacak? sorusu, nisan ayının ortalarına gelinirken, milyonlarca vatandaşın en fazla yanıt aradığı konulardan oldu. Korona virüsü nedeniyle online eğitime devam eden öğrenciler için geçtiğimiz günlerde telafi eğitiminin yapılacağı gündeme gelmişti. Bu açıklama sonrası veli ve öğrencilerin kafasında soru işareti oluşarak, telafi eğitimi ne zaman başlar? sorusu oluştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı son dakika açıklamada okulların açılacağı tarihle ilgili sorulara yanıt verdi. İşte, telafi eğitim süreci ve okulların açılacağı tarihle ilgili ayrıntılı bilgiler...
2
TELAFİ EĞİTİMİ NASIL OLACAK VE KAÇ AY SÜRECEK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV'nin canlı yayınında soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.
Bilim Kurulunun bu konudaki tavsiyelerinin önemine işaret eden Selçuk, şöyle konuştu:
"Bu konuda ne olursa biz ne zaman ne yaparız konusunda hazırlıklarımız var. (Telafi eğitimleri) Temmuz ve ağustosu çok düşünmüyoruz, çok planlamıyoruz. Bizim öncesinde ve sonrasındaki dönemlere ilişkin çalışmalarımız, daha baskın ama böyle bir kriz durumunda dünyanın yaptığı işler gibi biz de senaryo ve takvim neyi gösterirse ona göre düzenlememizi yapacağız. Yaz ayları için bir planlamamız açıkçası yok. (Eylül ve ekim) daha ağır basıyor ve onun öncesindeki dönem için çalışmalarımız var. Yani mayıs ve haziran ayları için planlamalarımız var ama temmuz ve ağustos ayı için çok fazla bir planlama üzerinde çalışmıyoruz."
3
Selçuk, bu konudaki sözlerine açıklık getirirken, telafi eğitimlerinin temmuz ve ağustos aylarında olmayacağını söyledi. ''Ama mayıs ve haziran üzerinde, eylül ve ekim üzerinde yoğun bir planlamamız, çalışmamız var. Bu çerçevede, Bilim Kurulu tavsiye ederse ve Türkiye'nin genel durumu müsait olursa elbette biz mayıs, haziran ayında okulu açarız." diyen Selçuk, mayıs ve haziranın devreden çıkması gibi bir şeyin şu an kesinlikle söz konusu olmadığını kaydetti.
4
Sınıf geçme üzerine bir soruya karşılık Bakan Selçuk, "Diyelim ki ikinci dönem ders olmadı, dolayısıyla sınıf geçmeyle ilgili herhangi bir şey ikinci dönemden tabii ki söz konusu olmayacak. Telafi eğitimi hızlandırılmış ve biraz kısaltılmış biçimde yapılır. O süreçte sınıf geçmeye ilişkin bir işlem çok doğru olmayabilir. Bununla ilgili mevzuat altyapımızı da çalışıyoruz. Bu konu, bizim için net bir konu. Yani birinci dönemin konuları ve notları var, bunun üzerinden bir değerlendirme yapacağız." yanıtını verdi.
5
OKULLAR 30 NİSAN'DA AÇILACAK MI?
Okulların 30 Nisan'da açılıp açılmayacağına ilişkin bir soru üzerine Selçuk, bunun MEB'in sonlandıracağı bir süreç olmadığını, virüsün seyrine bağlı olduğunu ve her türlü duruma hazır olduklarını vurguladı.
6
ÖZEL OKULLARDA YAZIN EĞİTİM VERİLECEK Mİ?
CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtlayan Selçuk, şunları söyledi:
Özel okullarla ilgili günlük takibimiz var. Hangi okulda hangi faaliyet yapılıyor? Bunlarla ilgili saha çalışmamız var. Telafi eğitimi yapmayan okullar var mı? Bunlar tablo olarak ortaya çıktığında daha net konuşuruz. Okulların büyük bir kısmı her gün öğrencilerle öğretmenlerini buluşturup canlı sınıflarda eğitim yaptırıyorlar. EBA desteği var. Yüzyüze eğitim yapılacak. Biz bunun takibindeyiz.
MEB aynı gün hızlı bir şekilde okulların kapanması konusunda karar aldı ve çocuklarımızın zarar görmemesi için hijyen çalışmaları yapıldı. Velilerimiz bugünleri ileride düzgün bir şekilde hatırlamak için çocukları dinleyip anlamaya çalışırlarsa bir şekilde daha rahat olur diye düşünüyoruz.
Eğer bu tedbire biz uyarsak emin olun istatistikleri iyi bir gidişatı gösteriyor. Biz bunu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm Bakanlarımızla bu konuyu değerlendirip düzenli olarak istişare yapıyoruz. Çocuklarımızla ilgili en doğru kararı almak için çaba göstermeye devam edeceğiz.
7
LGS SINAVI ERTELENECEK Mİ?
Bakan Selçuk, soru üzerine, "LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihinin değişmesi şu anda söz konusu değil. İstisnai bir durum oluşursa 7 Haziran'daki sınavı elbette erteleriz ama ertelemeyi sürekli konuşmak çok doğru değil." dedi.
LGS'deki merkezi sınavın online değil yüz yüze olacağını belirten Selçuk, okulların kapasitesine ilişkin yeni bir modelleme yaptıklarını aktardı.
8
Bakan Selçuk, koronavirüsle mücadelede meslek liselerinin, olgunlaşma enstitülerinin, halk eğitim merkezlerinin, BİLSEM'lerin katkısının önemine işaret ederek, 4 ilde kurulan Ar-Ge merkezlerinde, solunum cihazı, N95 standardandı maske makinesi gibi üretimler yapıldığını anlattı.
Selçuk, meslek liselerinin daha çok üretimin içinde geliştiğine dikkati çekerek, lise tercihlerinde de meslek liselerinin öne çıkmaya başlayacağını söyledi.
9
BİLİM KURULU TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA
Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların açılacağı tarihle ilgili sorulan soruya yanıt verdi. Bakan Koca, şunları ifade etti;
Şuan erken dönemde açılması durumu düşünülmüyor. Önümüzdeki haftaların seyrine göre değişebilir.