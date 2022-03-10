Tekirdağ’da okullar tatil mi? Tekirdağ Valiliği’nden kar tatili açıklaması

TEKİRDAĞ’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde: Marmara Bölgesi’nde etkisini gösteren kar yağışı ile ilgili olarak Saray, Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerimiz hariç şuan için ilimiz genelini etkileyen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Kaymakamlıklarımızca alınan kararlar gereği, kar yağışının yoğun olarak yaşandığı Saray ilçemizde okullar bugün (10.03.2022) ve Cuma günü (11.03.2022), Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerimizde ise bugün (10.03.2022) öğleden sonra ve Cuma günü (11.03.2022) tatil edilmiştir. Alınan kararlar Kaymakamlıklarımızın web siteleri üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır.



