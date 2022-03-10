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Tekirdağ’da okullar tatil mi? Tekirdağ Valiliği’nden kar tatili açıklaması

#Okullar Tatil Mi#Tekirdağ#Kar Tatili

Tekirdağ’da yaşayan vatandaşlar okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladılar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yağışların; İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağının beklendiği bildirildi. Peki, Tekirdağ’da okullar tatil mi? İşte detaylar

1/3Tekirdağ’da okullar tatil mi Tekirdağ Valiliği’nden kar tatili açıklaması

Tekirdağ Valiliği tarafından kar tatili ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada okulların hangi ilçelerde ve kaç gün tatil olduğu bildirildi. Yayımlanan duyuruda, ‘Marmara Bölgesi’nde etkisini gösteren kar yağışı ile ilgili olarak Saray, Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerimiz hariç şu an için ilimiz genelini etkileyen olumsuz bir durum bulunmamaktadır.’ denildi. İşte açıklamanın tamamı

2/3TEKİRDAĞ’DA OKULLAR TATİL Mİ

TEKİRDAĞ’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde: Marmara Bölgesi’nde etkisini gösteren kar yağışı ile ilgili olarak Saray, Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerimiz hariç şuan için ilimiz genelini etkileyen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Kaymakamlıklarımızca alınan kararlar gereği, kar yağışının yoğun olarak yaşandığı Saray ilçemizde okullar bugün (10.03.2022) ve Cuma günü (11.03.2022), Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerimizde ise bugün (10.03.2022) öğleden sonra ve Cuma günü (11.03.2022) tatil edilmiştir. Alınan kararlar Kaymakamlıklarımızın web siteleri üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır.

3/3Tekirdağ’da okullar tatil mi Tekirdağ Valiliği’nden kar tatili açıklaması

Yaşanan kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilememesi için görevli tüm personelimiz sahada mücadele etmektedir. Vatandaşlarımızın kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizde görevlendirilen personellerimizin uyarılarına riayet etmesi rica olunur.

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#Okullar Tatil Mi#Tekirdağ#Kar Tatili