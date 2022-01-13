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Taşımalı eğitim nedir, ne demek? Taşımalı eğitim sistemi hakkında bilgiler

#Taşımalı Eğitim#Meb#Okullarda Taşımalı Eğitim Nedir

Taşımalı eğitim sistemi, kar tatili haberlerinin ardından gündeme geldi. Birçok valilik kar tatili açıklaması yaparken taşımalı eğitime ara verildiğini bildirdi. Okulu olmayan köy ve benzeri kırsal yerleşim yerlerinden okulun bulunduğu yerlerde öğrencilere eğitim öğretim verilmesi için uygulanan taşımalı eğitim sistemi, ilköğretimde başlatılmıştı. Peki, taşımalı eğitim nedir, ne demek? İşte, taşımalı eğitim sistemi hakkında bilgiler.

1/3Taşımalı eğitim nedir, ne demek Taşımalı eğitim sistemi hakkında bilgiler

Taşımalı eğitim nedir? sorusu gündemde yer alan kar tatili haberleri ile öğrenci ve velilerin odaklandığı konulardan oldu. Nüfuzu az ve dağınık olan köy ve benzeri küçük yerleşim birimlerinde, zorunlu öğrenim kapsamındaki ilköğretim öğrencilerin ilçe, il gibi daha büyük yerleşim birimlerindeki okullara günübirlik aşınması ile yapılan eğitime taşımalı eğitim deniyor. Öğrenci taşıma uygulamasında ilkokul, ortaokul, imam-hatip ortaokulu, ortaöğretim öğrencileri ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci/kursiyer/velilerin ayrı ayrı araçlarla taşınması esas alınıyor.

2/3TAŞIMALI EĞİTİM NEDİR

TAŞIMALI EĞİTİM NEDİR?

Nüfusu az ve dağınık yerleşim birimlerinde bulunan ve birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan mecburi öğrenim çağındaki öğrencilerin merkezi yerlerdeki ilköğretim kurumlarına günübirlik taşınarak, eğitim öğretim verilmesini sağlamak amacıyla MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü’nce 1989-1990 öğretim yılının ikinci yarısından itibaren Kırıkkale ilinde 3, Kocaeli ilinde 2 merkezde olmak üzere, deneme mahiyetinde pilot uygulama olarak "Taşımalı İlköğretim Uygulaması" başlatıldı.

Bu öğretim yılında, 2 ilin 12 okul ve yerleşim biriminden 305 öğrenci beş merkez okula taşındı. MEB, arzuladığı verimi elde etmesi üzerine de 1990-1991 öğretim yılından itibaren "Taşımalı İlköğretim Uygulaması"na geçti.

Toplu taşıma hizmeti bulunmayan, öğrencisi taşıma kapsamına alınacak okul ve yerleşim biriminin seçiminde;

a) Nüfusun az veya dağınık olması, öğrenci sayısındaki yetersizlik, yerleşim yerinin coğrafi özellikleri, yol şartları,

b) Eğitime erişim ihtiyacı olan öğrencinin sürekli veya geçici ikamet ettiği yerleşim yerinde bu ihtiyacını karşılayacağı türde eğitim kurumu bulunmaması veya bu kurumların kapalı olması,

3/3Taşımalı eğitim nedir, ne demek Taşımalı eğitim sistemi hakkında bilgiler

c) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmedik olayların ortaya çıkması ve/veya bu olaylar sonucunda; tamir, güçlendirme, bertaraf veya tedavi çalışmaları yapılıyor olması,

ç) Göçler ve mevsimlik işçi hareketleri olması, gibi özellikler aranır.

(2) Öğrencisi taşınacak yerleşim yerinin taşıma merkezine uzaklığının en az 2 kilometre olması esas olup, 50 kilometreden daha fazla mesafeden taşıma yapılmaz. Birinci fıkrada sayılan özellikler sebebiyle bu mesafelerin artırılıp azaltılmasına gerekçe belirtmek suretiyle Planlama Komisyonu karar verebilir.

(3) En az bir ders yılı parasız yatılı öğrenim gören ortaöğretim öğrencileri taşıma kapsamında değerlendirilebilir. Parasız yatılılıktan öğrenci taşıma uygulamasına geçişler için başvurular, öğrenci velisi tarafından parasız yatılı olarak öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne, ders bitiminden temmuz ayının sonuna kadar yapılır. Okul müdürlüklerinden gelen bu veriler, parasız yatılılık ve bursluluk komisyonunun görüşleri de alınarak Planlama Komisyonunca değerlendirilir.

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