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Fotoğraflar: AA
Haber Giriş: 27 Mayıs 2020 - 13:11,

Tarihi gün! Demokrasi ve Özgürlükler Adası açılıyor

Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olan 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılında Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak.

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Tarihin utanç sayfalarının yazıldığı, Türk milletinin vicdanında derin yaralar açan 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin üzerinden 60 yıl geçti.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, TOBB, GTİ işbirliğiyle yap-işlet-devret modeliyle, darbenin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın yargılamasının yapıldığı Yassıada ve Sivriada'daki tarihi ve kültürel değerlere sahip yapıların korunarak yenilenmesi ve bu adaların halkın hizmetine sunulması amacıyla 2015 yılında temeli atılan proje tamamlandı.

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Adı, 2013 yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilen Yassıada, darbe döneminin karanlığına ışık tutacak merkez haline geldi.

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Çehresi son 5 yılda değişen 103 bin 750 metrekarelik alana sahip ada, demokrasiye vurulan darbenin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından halkın hizmetine açılacak. Törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kabine üyeleri ve askeri yetkililerin de katılması bekleniyor.

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Darbelerin sonuçlarını yeni nesillere aktarırken dünyaya da demokrasi ve özgürlükler konusunda ev sahipliği yapacak olan adada, söz konusu dönemde yargılamaların yapıldığı mahkeme salonu da 27 Mayıs Müzesi'ne dönüştürüldü.

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Adada, 600 kişilik Adnan Menderes Kongre Merkezi'nin yanı sıra cami, 125 odalı otel, kütüphane, sergi salonu, seyir terasları ve Demokrasi Parkı gibi birçok donatı alanı bulunuyor.

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Adada bulunan 24 metre uzunluğundaki Demokrasi Feneri, karanlıktan aydınlığa geçişi ve demokrasinin geleceği tuttuğu ışığı simgeliyor.

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Bu arada, hummalı çalışma neticesinde yeni şeklini alan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın logosuna yandan bakıldığında Adnan Menderes'in silüeti görülüyor.

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