Tam kapanma uzatılacak mı? Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası önemli açıklamalar

"Kapanma - açılma arasındaki kısır daireyi kıracak olan bizim irademizdir. Sabır ve sebat göstererek vaka sayısında önemli derecede düşüş yaşadık. 10 gün gecikmeli olarak bu düşüş doğrudan hastaneye yatışlarda da hissedilmeye başlandı. Şu günlerde ise ağır hasta ve vefat sayılarında da tedbirlerin etkisini göstereceğini öngörüyoruz."