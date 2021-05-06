Tam kapanma uzatılacak mı? Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası önemli açıklamalar
Tam kapanma uzatılacak mı sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. 17 günlük tam kapanmanın ardından 1 haftalık ekstra kapanma ihtimalinin sürecin içerisine dahil edilip edilmeyeceği konusunda araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, internet üzerinden konu hakkında herhangi bir gelişme olup olmadığını sorguluyor. Peki, tam kapanma uzatılacak mı? Tam kapanma 17 Mayıs itibarıyla da devam edecek mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Tam kapanma uzatılacak mı sorusu, 17 günlük yasak sürecinin ortalarına gelinmesiyle birlikte araştırılan konu olmaya başladı. Tam kapanmanın uzatılması halinde planlarına yön verecek olan milyonlarca vatandaş, bu konu hakkında güncel bilgileri sorguluyor. Peki, 17 Mayıs itibarıyla tam kapanma uzayacak mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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TAM KAPANMA UZAYACAK MI?
Tam kapanma resmi olarak 17 Mayıs tarihinde sona erecek. Tam kapanmanın uzatılıp uzatılmama kararı ise 10 Mayıs'ta gerçekleşmesi beklenen Kabine Toplantısı'nda karar alınması halinde gerçekleşecek. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığı taktirde haberimizin içerisine eklenecektir.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tam kapanma süreci hakkında 5 Mayıs tarihinde yapmış olduğu açıklama şu şekilde;
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"Bilim Kurulumuz Ramazan Bayramı öncesinde son toplantısını bugün yaptı. Alınan tedbir ve kısıtlamaların etkisini birlikte değerlendirdik. Bugün fedakarlık göstererek ertelediğimiz günlerimiz bizim ve sevdiklerimizin hayatlarını korumak için yapılmış yatırımlardır."
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"Kapanma - açılma arasındaki kısır daireyi kıracak olan bizim irademizdir. Sabır ve sebat göstererek vaka sayısında önemli derecede düşüş yaşadık. 10 gün gecikmeli olarak bu düşüş doğrudan hastaneye yatışlarda da hissedilmeye başlandı. Şu günlerde ise ağır hasta ve vefat sayılarında da tedbirlerin etkisini göstereceğini öngörüyoruz."