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Haber Giriş: 18 Nisan 2021 - 19:02 | 

Tam kapanma ne zaman başlayacak? Tam kapanma olacak mı? İşte son gelişmeler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam kapanma tartışmaları ile ilgili Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni tedbirlere ilişkin açıklama yapılacağını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Ramazan'da dinlenerek tedbirlere uymayı söylemişti. Bilim Kurulumuz da bu yaklaşımda bulundu. Sizlerin söylediği farklı olabilir ama toplumun psikolojik, ekonomik yapısı da var. Bunların hepsi gözetilerek karar alınmış olur" dedi. Peki, tam kapanma ne zaman başlayacak? Tam kapanma olacak mı?

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Prof. Dr. Yalçın, corona virüs mutant suşların giderek artmasını beklediklerini açıkladı. Prof. Dr. Yalçın, “Birkaç haftalık tamamen kapatma sürecini düşünebiliriz. Bunu Avrupa'da yapan ülkeler oldu. İngiltere 3 kez kapandı. Almanya, Fransa gibi ülkelerde kapanmalar oldu." dedi. Şimdi ise tam kapanmanın ülkemiz için gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İşte, tam kapanma konusunda son gelişmeler...

2PROFESÖR 3 ÜLKEYİ ÖRNEK GÖSTERDİ

PROFESÖR 3 ÜLKEYİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın, corona virüs mutant suşların giderek artmasını beklediklerini açıkladı. Prof. Dr. Yalçın, “Birkaç haftalık tamamen kapatma sürecini düşünebiliriz. Bunu Avrupa'da yapan ülkeler oldu. İngiltere 3 kez kapandı. Almanya, Fransa gibi ülkelerde kapanmalar oldu. Bu kapanmaların ciddi etkisi var ama kapanma sonrası normale dönüldüğünde de bu önlemlerin ciddi bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor" dedi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, dünyada bugün itibariyle 140 milyon corona virüs vakasıyla karşılaşıldığını ve 3 milyon ölümle sonuçlandığını açıkladı.

Türkiye'de ise 4 milyon 150 binden fazla vaka, 35 binden fazla ölüm olduğunu belirten Prof. Dr. Yalçın, dünyadaki vaka sıralamasında 7'nci sırada olduğumuzu anlattı. Mevcut önlemlerle birlikte aşılanma çalışmalarının ciddi öneme sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, şu an 111 aşının faz çalışmalarının sürdürüldüğünü, 7'sinin ise kullanım onayı aldığını söyledi.

Prof. Dr. Yalçın, 16- 74 yaş grupları arasında 12 bin kişi üzerinde yapılan son araştırmalarda aşıya en çok güvenen ülkelerin Brezilya, Birleşik Krallık, İtalya, Güney Kore, İspanya, Çin ve Meksika olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, aşının en çok yan etkilerinden korkulduğunu, Faz 3 onayı hızlı alındığı için tereddüt edildiğini, etkisinin düşük olduğunu aktardıklarını ve Covid-19'da yakalanmayacaklarını düşündüklerinin ortaya çıktığını söyledi. Mutasyonlu virüslerin vaka sayısıyla birlikte artmasını beklediklerini anlatan Prof. Dr. Yalçın, iki haftalık kısıtlamanın önemli olduğunu belirtti.

Son 1 yıl içerisindeki corona virüs durumunu değerlendiren Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, test sayılarının artırılmasıyla vaka sayılarının ciddi şekilde arttığını vurguladı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Yalçın, yeni tedbirler oluşturulmasının önemli olduğunu söyledi. Kritik sektör gruplarının kapatılması ya da uzaktan çalışılması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Yalçın, “Birkaç haftalık tamamen kapatma sürecini düşünebiliriz. Bunu Avrupa'da yapan ülkeler oldu. İngiltere 3 kez kapandı. Almanya, Fransa gibi ülkelerde kapanmalar oldu. Bu kapanmaların ciddi etkisi var ama kapanma sonrası normale dönüldüğünde de bu önlemlerin ciddi bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor. Aksi takdirde en başa tekrar dönülme riski taşıyor" dedi.

3BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA VE SEYAHAT YASAĞI OLACAK MI

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA VE SEYAHAT YASAĞI OLACAK MI?

Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ve tam kapanma durumu ile ilgili nihai kararın Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesi ön görülüyor. Cumhurbaşkanlığı ya da İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Vaka sayısının durumunun bayramda uygulanacak kısıtlamalara yön vermesi bekleniyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalar ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu;

"Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum. Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir.

4HEDEF YÜZDE 50 GERİLEME

HEDEF YÜZDE 50 GERİLEME

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, kısıtlamalar sonucunda vaka sayısının iki haftada yüzde 50 gerilemesi, 30 günde ise 20 binin altına inmesi bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre, vaka sayısını kontrol etmek için uygulamaya konulan yeni kararlar, bazı bilim kurulu üyeleri ve uzmanlar tarafından yetersiz bulunuyor. Önlemlerin takibi ve denetimi de sonuç alınması için büyük önem taşıyor. Yapılan değerlendirmelere göre, kararların sonuçları birden fazla açıdan izlenecek. İlk etapta, olumlu sonuçların ilk 10 günde görülmesi bekleniyor. Ancak asıl verilerin ikinci haftadan sonra ortaya çıkacağı belirtiliyor. Gerilemenin beklendiği kadar olup olmadığı izlenecek.

5BİR AY SONRA 20 BİNLER

BİR AY SONRA 20 BİNLER

Tahminlere göre, bu hafta sonu itibariyle vaka sayısının plato çizmeye başlaması bekleniyor. Önümüzdeki haftadan itibaren düşüş eğiliminin görülmesi öngörülüyor. Genellikle akut dönemin 6-8 hafta sürdüğü, Türkiye’nin yaşadığı üçüncü dalga döneminin son haftasına girildiği öne sürülüyor. Platonun ardından da hızlı gerileme bekleniyor. 30 günlük sürenin sonunda da 20 binli rakamların altına inilmesi öngörülüyor.

6AĞIR HASTA İZLEMEDE

AĞIR HASTA İZLEMEDE

Yapılan toplantılarda, vakaların hızla 20 bine düşmesinin pandeminin daha kolay yönetilmesi anlamına geldiği dile getiriliyor. İki hafta sonunda vaka seyrinin istenildiği şekilde devam etmesi durumunda mevcut önlemlerin bayram sonuna kadar devam edeceği, sonraki dönem için ayrıca değerlendirme yapılacağı ifade ediliyor. Bu değerlendirmelerde, özellikle ağır hasta sayılarının esas alındığı belirtildi. Ağır hasta sayısının kasım-aralık aylarındaki gibi 5 binli rakamlara çıkması durumunda, yeni önlemler gündeme gelecek. Azalma beklendiği gibi gelişmezse, haziran ayını da kapsayacak yeni düzenlemeler yapılacak.

7TAM KAPANMA OLACAK MI

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Bu konuda henüz resmi bir açıklama yok. Ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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