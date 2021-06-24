Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Tarih bilgisi sızdı
Steam'in gelenekselleşen yaz indirimlerinin bu yılki tarihi merak konusuydu. Steam yaz indirimlerinin başlayacağı ve biteceği tarih sızdı. 2 hafta boyunca sürecek olan bu indirim döneminde de birçok oyunun yüzde 80 ile yüzde 90 arasında indirimlerle satışa sunulması bekleniyor. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor?
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Steam yaz indirimleri de en az Black Friday indirimleri kadar heyecanla bekleniyordu. Birçok oyunda ciddi indirimler gerçekleştiren Steam, yaz indirimlerini belirli bir tarihe kadar sürdürecek.
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Popüler oyun platformu Steam’in yaz indirimleriyle yeni gişe rekorları kıran oyunların fiyatlarında ciddi düşüşler oluyor. İşte, Steam yaz indirimleriyle ilgili ayrıntılar.
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Steam Database'te ortaya çıktığı üzere Steam'in yeni indirim dönemi 24 Haziran Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. İndirimlerin son tarihi ise 8 Temmuz olacak.