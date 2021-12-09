Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 15 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuç tarihi
Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları için geri sayım devam ediyor. 2022 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınavlarının ardından gözler sonuçlar için MEB'den yapılacak açıklamaya çevrildi. 12-27 Kasım tarihlerinde sınavlara katılım sağlayan öğretmen adayları sonuçlarını MEBBİS üzerinden öğrenebilecekler. Sonraki süreçte ise 21-26 Ocak 2022 tarihleri arasında atama tercih başvuruları alınacak. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 15 bin öğretmen alımı sözlü sınav sonuç tarihi.
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih MEB atama takvimi ile belirlendi. Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerini 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında yapan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarına odaklandı. Takvime göre mülakat sonuçları 27 Aralık tarihinde ilan edilecek. Yapılan değerlendirme sonrası 15 bin öğretmen sözlü sınavların puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı atama takvimine göre sözlü sınav sonuçları 27 Aralık 2021'de ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.
Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecektir. İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere bildirilecektir.
Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecektir. İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere bildirilecektir.
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TAKVİMİ
Karantina uygulamaları nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım- 9 Aralık arasında alınacak, bu adayların sözlü sınavları ise 13- 17 Aralık'ta yapılacak. Sonuçlara ilişkin itirazlar 3- 7 Ocak arasında alınacak ve itirazlar 14 Ocak'ta sonuçlandırılacak. 21- 26 Ocak arasında atama tercihleri yapılacak, atama sonuçları ise 31 Ocak'ta açıklanacak.
15 bin öğretmen branş dağılımı
Branş ve kontenjan dağlımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in de sürekli dile getirdiği gibi temel eğitim alanına öncelik verildiği gözlemlendi. Bu kapsamda en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik oldu.
Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için bin 30, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39’u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.