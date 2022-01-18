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Sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman? MEB 15 bin öğretmen atama tercihi için kritik hafta...

#Meb#Sözleşmeli Öğretmen#Atama

15 bin öğretmen atama tercihi için geri sayım başladı. 2022 yılında görev başı yapacak 15 bin adayın sözlü sınavlarının yapılmasının ardından süreç atama tercihlerine geldi. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, elektronik ortamda tercih hakkı elde edebilecekler. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Özer, "15 bin öğretmenin yüzde 50'sini, yani 7 bin 500'ünü İstanbul'a vereceğiz" ifadelerini kullandı. Takvime göre atama tercihleri bu hafta içerisinde alınacak. Peki, MEB sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman? İşte, 15 bin öğretmen atama tercih tarihleri hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4Sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman MEB 15 bin öğretmen atama tercihi için kritik hafta...

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 eylül ayında duyurusu yayınlanan sözleşmeli öğretmen alımında mülakat sonuçlarının ardından, atama tercihlerine gözler çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de gerçekleşecek. 31 Ocak'ta yapılacak 15 bin Öğretmen Ataması törenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilecek.

2/4SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

3/4SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHİ NASIL YAPILIR

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHİ NASIL YAPILIR?

1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim’de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23.59.59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.

4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

4/4Sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman MEB 15 bin öğretmen atama tercihi için kritik hafta...

6. Tercihlerine atanamayan adaylardan “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

8. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.

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#Meb#Sözleşmeli Öğretmen#Atama