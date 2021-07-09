Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman 2021? İşte öğretmen atama tercih takvimi!
Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri, sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. 20 bin öğretmen ataması için mülakat sonuçları olumlu değerlendirilen öğretmen adayları, atama tercihlerine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, 12-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Ardından ise atama tercihleri alınacak. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? İşte, 2021 öğretmen atama tercih takvimi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanacak olan 20 bin öğretmen için mülakat sonuçları açıklandı. Takvime göre sözlü sınavın sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak. Öğretmen adaylarının merakla beklediği atama tercihleri 1-6 Eylül tarihlerinde alınacak.
2
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, Atama tercihleri 1-6 Eylül tarihlerinde alınacak. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ise 8 Eylül 2021'de açıklanacak.
3
GÜNCEL ATAMA TAKVİMİ
İtirazların alınması: 12-16 Temmuz 2021
Atama tercihlerinin alınması: 1 - 6 Eylül 2021
Atama sonuçlarının açıklanması: 8 Eylül 2021
4
20 BİN ÖĞRETMEN ALIMI KONTENTAJ SAYISI
Bakanlığın internet sitesinden sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı alanlar ve kontenjanların listesi de açıklandı.
5
Buna göre, en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu.