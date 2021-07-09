Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman 2021? İşte öğretmen atama tercih takvimi!

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanacak olan 20 bin öğretmen için mülakat sonuçları açıklandı. Takvime göre sözlü sınavın sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak. Öğretmen adaylarının merakla beklediği atama tercihleri 1-6 Eylül tarihlerinde alınacak.