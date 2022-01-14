Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman? İşte 15 bin öğretmen alımında son durum

Sözleşmeli öğretmen istihdamında, sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adayların başarılı sayıldığı ve sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkı kazandığı açıklandı. Tüm gözler şimdi MEB'in başlatacağı tercih takviminde. İşte, 15 bin öğretmen alımında son durum...
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilmişti. Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından atama tercihlerinin alınması süreci başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.
ATAMALAR NASIL YAPILACAK?
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.