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Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman? İşte 15 bin öğretmen alımında son durum

#Sözleşmeli Öğretmen#MEB#Atama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınavların sonuçlarını açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde ilan edilen sonuçların ardından şimdi de hak kazanan adayların atama tercihi araştırmaları hız kazandı. Peki, sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman?

1/3Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman İşte 15 bin öğretmen alımında son durum

Sözleşmeli öğretmen istihdamında, sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adayların başarılı sayıldığı ve sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkı kazandığı açıklandı. Tüm gözler şimdi MEB'in başlatacağı tercih takviminde. İşte, 15 bin öğretmen alımında son durum...

2/3Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman İşte 15 bin öğretmen alımında son durum

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilmişti. Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından atama tercihlerinin alınması süreci başlayacak.

3/3SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

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#Sözleşmeli Öğretmen#MEB#Atama