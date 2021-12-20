Dünya Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER Haber Giriş: 20 Aralık 2021 - 09:49 | 20 Aralık 2021 - 09:49

Sonu görünmeyen kuyruk! Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban durdurulan yardım ve yatırımları yeniden almak için, uluslararası topluma verdiği sözleri tek tek yerine getirmeye başladı. En son açıklanan karar ise ülkede uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.