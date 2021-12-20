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Dünya
Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 20 Aralık 2021 - 09:49 | 

Sonu görünmeyen kuyruk! Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban durdurulan yardım ve yatırımları yeniden almak için, uluslararası topluma verdiği sözleri tek tek yerine getirmeye başladı. En son açıklanan karar ise ülkede uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

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ABD güçlerinin kaotik bir şekilde ülkeden ayrılması ile yönetimi ele geçiren Taliban ilk işlerden biri olarak pasaport verilmesini askıya almış, ülkeden çıkışları durduruştu.
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İçişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklama ile vatandaşlara yeniden pasaport verileceğini açıkladı.
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Yönetimin kararı sonrası Afganistan'ın Başkenti Kabil inanılmaz görüntülere sahne oldu.
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İçişleri Bakanlığı Pasaport Dairesini'nin dışında hava sıcaklığının sıfırın altında olmasına rağmen binlerce kişi uzun kuyruklar oluşturdu.
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Afganların birçoğu geceden beklemeye başladı. Bazıları ülkeden kurtulmak, bazıları tedavi için sabırla tek sıra halinde bekledi.
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Taliban yetkilileri ise kuyruğun çevresinde ellerindeki silahlarla nöbet tuttu.
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Taliban'ın yönetime geçtiği ilk günlerde ülkeden ayrılmak için Kabil havaalanında bekleyen 150'den fazla kişiyi öldürmüştü.
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60 yaşındaki Muhammed Osman Akbari, ülkedeki harap hastanelerin kalp ameliyatını tamamlayamaması nedeniyle acilen Pakistan'a ulaşmaya çalıştığını söyledi.
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26 yaşındaki Mursal Rasooli ise haberi duyduğuna sevindiğini belirterek, "Buradaki durum barışçıl değil. Durum bundan daha da kötüleşirse pasaportumuz var ve kaçabiliriz" dedi.
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Kocası, iş bulamadığı için İran'da çalışan bir kadın ise kızları için iş ve eğitim eksikliği konusundaki endişelerini dile getirdi.
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Pasaportların tekrardan verilmesine izin vermek, BM'nin “açlık çığı” olarak adlandırdığı insani krizin ortasında Taliban'ın uluslararası topluma verdiği sözün bir testi olarak görülüyor.
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Taliban, iktidara geldiklerinde askıya alınan milyarlarca dolarlık yardımı geri getirmeleri için peş peşe yeni adımlar atıyor
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