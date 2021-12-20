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Sonu görünmeyen kuyruk! Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler
Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban durdurulan yardım ve yatırımları yeniden almak için, uluslararası topluma verdiği sözleri tek tek yerine getirmeye başladı. En son açıklanan karar ise ülkede uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.
26 yaşındaki Mursal Rasooli ise haberi duyduğuna sevindiğini belirterek, "Buradaki durum barışçıl değil. Durum bundan daha da kötüleşirse pasaportumuz var ve kaçabiliriz" dedi.
Pasaportların tekrardan verilmesine izin vermek, BM'nin “açlık çığı” olarak adlandırdığı insani krizin ortasında Taliban'ın uluslararası topluma verdiği sözün bir testi olarak görülüyor.