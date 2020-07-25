Son dakika: ABD - Çin gerilimi tırmanıyor... Konsolosluğu kapısını kırıp aradılar!
ABD ve Çin arasında birkaç gündür süren konsolosluk kapatma gerilimi krize dönüştü. Önce ABD, Çin'in Houston'daki konsolosluğunu casusluk şüphesi yüzünden kapatmış, Çin ise hemen misilleme yaparak Çıngdu kentinde bulunan ABD Başkonsolosluğunu kapatma talimatı vermişti. Houston'da kapatılan konsolosluktan gelen görüntülerse gerilimi daha da tırmandıracağa benziyor...
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ABD - Çin arasında geçtiğimiz günlerde başlayan konsolosluk kapatma gerilimi tırmanıyor. Dünya ajanslarının bugün geçtiği görüntüler büyük şaşkınlık yarattı...
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ABD, salı günü başkonsolosluk binası dışında belge imha edildiği ihbarının ardından Teksas eyaletinin Houston kentindeki Çin diplomatik misyonunun kapatılması talimatını vermişti.
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Houston Başkonsolosluğunun "casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı merkezi" haline geldiğini, bu nedenle de burayı kapatma kararı aldıklarını söylemişti.
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vebin, düzenlediği basın toplantısında, kararın uluslararası ilişkilerin temel normlarına aykırı olduğunu dile getirerek, "Bu adım, Çin ve Amerikan halkları arasında kurulan köprünün yıkılması anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.
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Sözcü Vebin, başkonsoloslukta görevli istihbarat ajanlarının Texas A&M sağlık şirketi ve Teksas Üniversitesi M.D. Anderson Kanser Araştırma Hastanesinden bilgi çaldığı iddialarına ilişkin, "Tamamen kötü niyetli bir iftira." ifadesini kullandı.
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Çin de ABD'nin bu kararına misilleme yapmakta gecikmedi. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 22 Temmuz'da Çin'in ABD'nin Houston kentindeki başkonsolosluğunun kapatılması talimatının ardından, Çıngdu'daki ABD Başkonsolosluğunun lisansının iptal edildiği bildirildi.
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Bakanlık, söz konusu kararı, "ABD'nin mantıksız hamlesine karşı gerekli ve meşru bir cevap" olarak nitelendirdi.
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Karşılıklı verilen bu kapatma kararları ve tırmanan gerilimden sonra Houston'daki Çin konsolosluğunun boşaltılma ve aranma görüntüleri basına yansıdı.
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Federal yetkililer ilk iş konsolosluk binasındaki Çin bayrağını kaldırmakla işe başladı.
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Çok sayıda polisin ve federal yetkilinin adeta akın ettiği bina içinde arama yapılırken konsolosluğun arkasında bulunan bir kapının zorlanarak açılma görüntüleri çok konuşuldu.
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ABD’li yetkililer personel tahliye edildikten sonra Houston'daki Çin Başkonsolosluğuna girdi. ABD Başkanı Donald Trump tarafından emredilen tahliye süresinden sadece 40 dakika sonra, yetkililer Houston'daki Çin Başkonsolosluğunu devraldı.
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Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan bir yetkili de dahil olmak üzere bir grup memur elçiliğe girdi.
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Yetkililerin üç ana girişten geçemedikleri için başkonsolosluğun küçük arka kapısını açtırdıkları bildirildi.
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Daha öncesinde polisin başkonsolosluğun etrafında barikat kurması da dikkat çekti.
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Arka kapıyı kırarak içeri girmeye çalışan grubun kimliklerini öğrenmeye çalışan basın mensuplarının soruları cevapsız kaldı.
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Ancak bu grubun etrafında kendilerine eşlik eden federal yetkililerin olması ellerindeki aletlerle kapı kıran bu grubunda federal ajanlar olabileceğini düşündürdü.
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Takım elbiseli üst düzey ajanlar da operasyon boyunca durumu gözlemlediler.
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Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bina çevresinde Çin konsolosluğunun eşyaları için getirilmiş taşıma kamyonları da dikkat çekti.
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Çinli konsolosluk yetkilileri de ABD'liler tarafından el konulmamış olan eşyalarını usulca binadan çıkarırken görüntülendi.
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Konsolosluk krizi protesto eylemine de sahne oldu. Kapatılan konsolosluk binasının önünde toplanan vatandaşlar Çin Komünist Partisi aleyhine eylem yaptı.
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Eylemcilerin pankartlarında 'Çin virüsü insanlığı öldürüyor', 'Çin yalan söyledi, Amerikalılar öldü' ifadeleri yer aldı.
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İki ülke arasındaki kriz ABD'nin Çin'in teknoloji alanındaki hamlelerinin üzerine gitmesi ve Çinli teknoloji şirketlerini yasaklamak istemesiyle büyümeye başlamıştı.
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ABD başkanı Trump'ın koronavirüs salgınından Çin'i sorumlu tutması ve tüm konuşmalarında sürekli olarak 'Çin virüsü' ifadesini kullanarak suçlayıcı sözler kullanması da iki ülke arasındaki ipleri tamamen germişti.