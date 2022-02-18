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Son hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Şubat il il sağanak yağış ve kar uyarısı!

#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul

Hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji son dakika yağmur ve kar uyarısında bulundu. Yurt genelinde hava sıcaklığının artış göstermesinin ardından yapılan tahminlere göre cuma günü yağmur ve kar yağışı İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'e geri dönecek. Son hava durumu tahminlerine göre bugün Düzce, Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu, Kastamonu'da sabah saatlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise kuvvetli kar görülecek. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 18 Şubat hava durumu tahminleri.

1/9Son hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden Şubat il il sağanak yağış ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde önce yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.

2/9HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 6°C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 6°C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 6°C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

3/9Son hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden Şubat il il sağanak yağış ve kar uyarısı

EGE
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 9°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, zamanla yüksekleri karla karışık yağmurlu

DENİZLİ 5°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 8°C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA 3°C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

4/9Son hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden Şubat il il sağanak yağış ve kar uyarısı

AKDENİZ
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) Isparta ve Burdur'un batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ADANA 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 9°C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

HATAY 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA -1°C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı

5/9Son hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden Şubat il il sağanak yağış ve kar uyarısı

İÇ ANADOLU
Parçalı, zamanla çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin yarın (Cuma) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek yerlerde zamanla karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ANKARA 0°C, 8°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR -1°C, 9°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KAYSERİ -6°C, 9°C
Parçalı bulutlu

KONYA -1°C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

6/9Son hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden Şubat il il sağanak yağış ve kar uyarısı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yarın (Cuma) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksekleri karla karışık yağmurlu

KASTAMONU -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yarın (Cuma) aralıklı sağanak yağışlı

7/9Son hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden Şubat il il sağanak yağış ve kar uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) Çorum çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT -1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

8/9Son hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden Şubat il il sağanak yağış ve kar uyarısı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) Hakkari ve Bitlis ile Van'ın güney çevrelerinin kar yağışlı, Şırnak'ın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI -16°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -10°C, 1°C
Parçalı bulutlu

MALATYA -1°C, 10°C
Parçalı bulutlu

VAN -7°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney çevreleri yarın (Cuma) kar yağışlı

9/9Son hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden Şubat il il sağanak yağış ve kar uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 1°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
GAZİANTEP 2°C, 14°C
Parçalı bulutlu

MARDİN 10°C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 17°C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) doğu çevreleri sağanak yağışlı

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#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul