Son hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak, kar yağacak mı? ( Meteoroloji'den 16 Mart hava durumu uyarıları)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nu güneydoğusu ile Samsun, Ordu, Tokat, Erzincan, Iğdır ve Mardin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon’un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa), yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, soğuk ve yağışlının havanın etkili olacağı bildirildi.
Yapılan açıklamada, "Ülkemizin perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Bölgemiz genelinde Perşembe öğle saatlerinden itibaren kar yağışı şeklinde başlayacak yağışların aralıklarla etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir. Kayseri'de Perşembe öğle saatlerinden sonra kar yağışı şeklinde başlaması beklenen yağışların Cuma akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Kırşehir'de Perşembe öğle saatlerinden sonra kar yağışı şeklinde başlaması beklenen yağışların Pazar günü akşam saatlerine kadar aralıklı şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Nevşehir'de Perşembe öğle saatlerinden sonra kar yağışı şeklinde başlaması beklenen yağışların Cuma akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 1°C, 13°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 1°C, 8°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ -1°C, 12°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 1°C, 12°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -6°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
ADANA 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY -1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA -3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa), yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA -4°C, 7°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR -4°C, 9°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ -9°C, 2°C
Parçalı bulutlu
KONYA -6°C, 4°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
BOLU -8°C, 8°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE -3°C, 12°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU -7°C, 7°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 0°C, 9°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 1°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TOKAT -6°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 1°C, 6°C
Çok bulutlu, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimleri ile Erzincan ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa), yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -14°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -19°C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -5°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -7°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Mardin çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP -3°C, 7°C
Parçalı bulutlu
SİİRT -3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 0°C, 9°C
Parçalı bulutlu