Son hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak, kar yağacak mı? ( Meteoroloji'den 16 Mart hava durumu uyarıları)

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.



RİZE 1°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



SAMSUN 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı



TOKAT -6°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı



TRABZON 1°C, 6°C

Çok bulutlu, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı



