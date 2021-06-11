Sokağa çıkma yasağında son durum: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan kontrollü normalleşme döneminde bir çok işletmenin çalışma saatleri değişmiş ve buna paralel olarak sokağa çıkma kısıtlamasını da saatleri esnetilmişti. Sokağa çıkma yasağı saatleri pazar günü hariç olmak üzere saat 05:00 - 22:00 saatleri arasında olmak üzere değiştirildi.