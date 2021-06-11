Sokağa çıkma yasağında son durum: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?
Sokağa çıkma yasağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanmaya devam eden sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge yayınlayan İçişleri Bakanlığı kısıtlama saatlerinde değişikliğe gidildiğini bildirmişti. Alınan karara göre sokağa çıkma yasağı pazar günleri geçerli olacak. Peki, sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, 12-13 Haziran sokağa çıkma yasağında son durum
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Salgınla mücadele kapsamında haziran ayında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının detayları Kabine Toplantısı'nda alınan kararların ardından, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede netleşti. Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabının başlangıcı olan 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak uygulamalar paylaşıldı.
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Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan kontrollü normalleşme döneminde bir çok işletmenin çalışma saatleri değişmiş ve buna paralel olarak sokağa çıkma kısıtlamasını da saatleri esnetilmişti. Sokağa çıkma yasağı saatleri pazar günü hariç olmak üzere saat 05:00 - 22:00 saatleri arasında olmak üzere değiştirildi.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00 - 05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
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Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.
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KABİNE TOPLANTISI ERTELENDİ
Son dakika haberine göre bugün yapılması planlanan Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki yoğunluk nedeniyle 21 Haziran'a ertelendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran'daki Kabine Toplantısı'nın ardından kademeli normalleşme planını açıklamış ve koronavirüsle mücadelede yeni dönem başlamıştı.
Kritik kararların alındığı toplantının ardından bu haftaki Kabine Toplantısı'nın NATO Liderler Zirvesi nedeniyle 10 Haziran perşembe (bugün) yapılacağı açıklanmıştı.
Son dakika haberine göre bugün yapılacağı açıklanan Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki yoğunluk nedeniyle ertelendi.