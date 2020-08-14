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Haber Giriş: 14 Ağustos 2020 - 09:47,

Son depremler verileri: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Son depremler listesi verileri güncellenmeye devam ediyor. Depremi hisseden ve artçı sarsıntılar ardından panik yaşayan pek çok kişi internet üzerinden ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre, günün en hissedilir deprem haberleri Akdeniz, Efe ve Doğu Anadolu’dan geldi. İşte 14 Ağustos son depremler verileri

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Son depremler 14 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. En ufak sarsıntıda deprem ihtimalini aklına getiren vatandaşlar, Kandilli ve AFAD son depremler ekranıyla bilgi sahibi olabiliyor.

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Kandilli Rasathanesi'nin Türkiye ve yakın çevresindeki son depremler verilerine göre, en son İzmir, Malatya, Elazığ, Denizli, Muğla ilçelerinde sarsıntılar meydana geldi.
Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

3HAFTANIN DEPREMLERİ
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HAFTANIN DEPREMLERİ

12 Ağustos’ta Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre, saat 20.03'te Yayladağı açıklarında 3,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yayladağı'ndan 26,12 kilometre açıkta meydana gelen depremin; 23,9 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Aynı tarihte Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Iğdır 'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.29'da Iğdır Merkez'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 6,47 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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AFAD'da yer alan bilgiye göre, 13 Ağustos tarihinde Sivas'ın Kangal İlçesinde 22:08'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14.36 km olarak açıklandı.

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