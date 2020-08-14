Son depremler verileri: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?
Son depremler listesi verileri güncellenmeye devam ediyor. Depremi hisseden ve artçı sarsıntılar ardından panik yaşayan pek çok kişi internet üzerinden ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre, günün en hissedilir deprem haberleri Akdeniz, Efe ve Doğu Anadolu’dan geldi. İşte 14 Ağustos son depremler verileri
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Son depremler 14 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. En ufak sarsıntıda deprem ihtimalini aklına getiren vatandaşlar, Kandilli ve AFAD son depremler ekranıyla bilgi sahibi olabiliyor.
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Kandilli Rasathanesi'nin Türkiye ve yakın çevresindeki son depremler verilerine göre, en son İzmir, Malatya, Elazığ, Denizli, Muğla ilçelerinde sarsıntılar meydana geldi. Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.