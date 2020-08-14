Son depremler verileri: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

HAFTANIN DEPREMLERİ 12 Ağustos’ta Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre, saat 20.03'te Yayladağı açıklarında 3,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Yayladağı'ndan 26,12 kilometre açıkta meydana gelen depremin; 23,9 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



Aynı tarihte Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Iğdır 'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.



AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.29'da Iğdır Merkez'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 6,47 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



