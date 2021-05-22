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Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 - 09:45 | 

Son depremler.. Nerede deprem oldu, deprem mi oldu? İşte 22 Mayıs Türkiye deprem haritası

Deprem mi oldu ve nerede deprem oldu sorusu ufak çaplı depremleri hisseden vatandaşlarımız tarafından internette aranan konular arasında yer alıyor. Hem kentinde hem de çevre illerde meydana gelen bazı depremler her bölgede aynı şekilde hissedilmeyebiliyor.. Bu yüzden deprem konusunda kuşkularını deprem listelerinden öğrenen vatandaşlar günün gelişmelerini takip ediyorlar.. İşte 22 Mayıs son depremler listesi ve meydana gelen sarsıntılar..

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1

Ülkemizde meydana gelen en yüksek şiddetli deprem Malatay'da meydana geldi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, 19.06'da merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan bir deprem gerçekleşti. Büyüklüğü 4.3 olarak saptanan depremin derinliği ise 6.97 km olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Pütürge, büyüklüğünü 4.0 olarak aktardı.

2SON DEPREMLER LİSTESİ

SON DEPREMLER LİSTESİ

2021.05.22 08:27:28 40.3030 40.5707 8.6 -.- 2.3 -.- KONAKYERI-PAZARYOLU (ERZURUM)
2021.05.22 07:54:29 37.9432 27.2085 17.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.05.22 07:52:31 39.0890 28.2182 4.0 -.- 1.8 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2021.05.22 07:46:38 38.0925 27.0388 17.1 -.- 2.0 -.- KELER-MENDERES (IZMIR)
2021.05.22 07:27:53 36.5742 28.6667 28.6 -.- 2.2 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
2021.05.22 07:16:50 39.1180 28.0933 13.1 -.- 1.9 -.- SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
2021.05.22 07:11:22 39.1700 29.4273 15.1 -.- 1.7 -.- PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA)
2021.05.22 07:08:50 37.8987 26.9772 13.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.05.22 06:58:55 39.2003 40.5755 10.2 -.- 2.3 -.- DOGANKAYA-ADAKLI (BINGOL)
2021.05.22 06:52:21 39.1327 28.1157 9.0 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2021.05.22 06:30:08 36.2485 27.2153 10.8 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.05.22 06:29:45 37.9007 27.0157 26.9 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.05.22 06:23:10 37.4033 28.4878 24.0 -.- 1.4 -.- DOKUZCAM-(MUGLA)
2021.05.22 06:09:30 38.2405 38.8697 12.8 -.- 1.9 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA)

3

2021.05.22 04:21:13 36.4668 27.0547 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.05.22 03:43:37 38.2342 38.7375 20.8 -.- 1.6 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA)
2021.05.22 02:42:54 38.2800 38.5802 5.0 -.- 1.5 -.- TANISIK-(MALATYA)
2021.05.22 02:28:32 36.5030 27.1453 9.6 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.05.22 02:01:22 36.4478 27.1693 26.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.05.22 01:23:27 36.4293 27.1005 6.8 -.- 4.1 4.0 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.05.22 01:22:17 36.4253 27.1283 18.7 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.05.22 01:16:27 36.4552 26.9728 10.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2021.05.22 00:49:41 37.8862 26.9080 16.7 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.05.22 00:30:21 36.3680 27.1183 4.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

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