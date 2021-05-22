Son depremler.. Nerede deprem oldu, deprem mi oldu? İşte 22 Mayıs Türkiye deprem haritası

Ülkemizde meydana gelen en yüksek şiddetli deprem Malatay'da meydana geldi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, 19.06'da merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan bir deprem gerçekleşti. Büyüklüğü 4.3 olarak saptanan depremin derinliği ise 6.97 km olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Pütürge, büyüklüğünü 4.0 olarak aktardı.