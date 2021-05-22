Son depremler.. Nerede deprem oldu, deprem mi oldu? İşte 22 Mayıs Türkiye deprem haritası
Deprem mi oldu ve nerede deprem oldu sorusu ufak çaplı depremleri hisseden vatandaşlarımız tarafından internette aranan konular arasında yer alıyor. Hem kentinde hem de çevre illerde meydana gelen bazı depremler her bölgede aynı şekilde hissedilmeyebiliyor.. Bu yüzden deprem konusunda kuşkularını deprem listelerinden öğrenen vatandaşlar günün gelişmelerini takip ediyorlar.. İşte 22 Mayıs son depremler listesi ve meydana gelen sarsıntılar..
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Ülkemizde meydana gelen en yüksek şiddetli deprem Malatay'da meydana geldi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, 19.06'da merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan bir deprem gerçekleşti. Büyüklüğü 4.3 olarak saptanan depremin derinliği ise 6.97 km olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Pütürge, büyüklüğünü 4.0 olarak aktardı.